Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Anni fa, Samsung ha lanciato un nuovo tablet Android chiamato Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Ora, secondo quanto riferito, starebbe progettando un'edizione 2022.

Il nuovo aggiornamento, che dovrebbe ancora far parte della linea Galaxy Tab, è stato avvistato su Geekbench, Bluetooth SIG e siti web di certificazione FCC. Le ultime dichiarazioni sul prossimo tablet provengono da Pricebaba, Sudhanshu Ambhore e dall'utente Twitter Snoopy Tech, il quale ha condiviso immagini di marketing del Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition).

Tab S6 Lite 2022 Edition pic.twitter.com/0EfslqXVVE- SnoopyTech (@_snoopytech_) May 10, 2022

In altre parole, questo tablet è già trapelato completamente, ma gli ultimi rapporti forniscono le specifiche e le caratteristiche esatte che potreste essere interessati a conoscere. Ad esempio, il Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) sarà probabilmente dotato di un display da 10,4 pollici, lo stesso del Galaxy Tab S6 Lite uscito nel 2020. Ma offrirà solo una configurazione di memoria di archiviazione: 4 GB di RAM con 64 GB di memoria locale. Il modello solo Wi-Fi costerà 379 euro (circa 322 sterline o 394 dollari). Per la connettività LTE, il prezzo sarà di 439 euro (373 sterline/456 dollari).

Oltre allo schermo TFT da 10,4 pollici con risoluzione di 2.400 x 1.200 pixel, il prossimo Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition potrebbe essere dotato di un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G. Secondo quanto riferito, il dispositivo eseguirà Android 12 e sarà dotato di una S-Pen che si attaccherà al bordo destro con l'aiuto di magneti. Altre caratteristiche includono un sensore da 8 megapixel per la fotocamera posteriore e un sensore frontale da 5 megapixel per i selfie. Si dice che il tablet sia alimentato da una batteria da 7.040 mAh, in grado di ricaricarsi velocemente a 5W.

Infine, il Galaxy Tab S6 Lite sarà probabilmente dotato di doppi altoparlanti sintonizzati da AKG.

Scritto da Maggie Tillman.