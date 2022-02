Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il prossimo evento Unpacked di Samsung è a pochi giorni di distanza e, prima della grande vetrina, un noto leaker ha condiviso rendering e persino un comunicato stampa su alcuni dei dispositivi che dovrebbero debuttare.

Più specificamente, la formazione non annunciata di Galaxy Tab S8 - che si dice includa per la prima volta un modello "Ultra" di fascia alta - è trapelata completamente online.

Evan Blass ha pubblicato quello che sembra il comunicato stampa completo di Samsung sulla gamma di tablet tramite il suo Leakland Substack . Tieni presente che da tempo si dice che Samsung stia lavorando su tre nuovi modelli Galaxy Tab, probabilmente chiamati Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra. Il recente comunicato stampa di Samsung sembra confermare quei dettagli sui nuovi tablet mentre rivelano che supporteranno il Wi-Fi 6E e la ricarica rapida da 45 watt. L'S8 Plus e l'S8 Ultra, in particolare, verranno forniti con uno stilo S Pen aggiornato che utilizza un "algoritmo di previsione per latenza ultra-bassa".

Blass ha anche condiviso diversi rendering dettagliati della serie Tab S8. Confermano che il Galaxy Tab S8 è il più piccolo del trio, grazie al suo schermo LCD da 11 pollici (risoluzione 2560 x 1600). Il Tab S8 Plus è il secondo più grande, con il suo schermo OLED da 12,4 pollici (risoluzione 2800 x 1752), mentre il Tab S8 Ultra è il più grande di tutti con uno schermo OLED da 4,6 pollici (risoluzione 2960 x 1848) con una tacca .

I render lasciano intravedere anche gli accessori. Il modello Ultra, ad esempio, è raffigurato con una cover per tastiera. C'è anche una seconda cover senza tastiera.

Secondo il comunicato stampa, è possibile preordinare la formazione Tab S8 a partire dal 9 febbraio 2022 alle 10:00 ET. Verrà lanciato il 25 febbraio 2022 in "mercati selezionati" come Stati Uniti, Europa e Corea. Non ci sono ancora notizie sul Regno Unito.

A Unpacked il 9 febbraio 2022, Samsung dovrebbe anche rivelare la serie di smartphone Galaxy S22, incluso un successore di Note chiamato S22 Ultra.

Potrai guardare l'evento qui.

Scritto da Maggie Tillman.