Samsung svela la gamma di tablet Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - C'è stato un rinnovato livello di interesse per i tablet dato il modo in cui il mondo è cambiato negli ultimi due anni, con Samsung che ha sostenuto la sua gamma rinnovata con un trio di liste: il Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra.

Principalmente la differenza tra i tre dipende da una scelta di dimensioni: il Tab S8 è da 11 pollici, l'S8+ da 12,4 pollici, l'S8 Ultra il più grande del lotto a 14,6 pollici.

È interessante notare che con l'aumento delle dimensioni dello schermo, lo spessore del tablet si riduce, dato come Samsung può distribuire il carico della batteria all'interno del dispositivo. Ciò significa che l'Ultra è solo 5,5 mm, il che lo rende super sottile, mentre l'S8 "entry" si trova a 6,3 mm molto rispettabili.

Tutti i modelli offrono la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione integrato utilizzando microSD, ma con le opzioni da 128 GB e 256 GB (più un'opzione da 512 GB solo nell'Ultra) c'è molto spazio disponibile immediatamente.

L'intera gamma di opzioni S8 Tab include lo stilo S Pen di Samsung nella confezione, che può essere fissato magneticamente. Come sempre è bello vedere l'inclusione dello stilo come uno standard prestabilito, a differenza di alcuni concorrenti: se sei più propenso ad acquistare un iPad, ad esempio, Apple non spedisce con la sua penna inclusa.

Sono disponibili anche molti accessori Galaxy opzionali, inclusa una tastiera con copertina del libro, che consente di utilizzare i tablet in un formato più sostitutivo del laptop. Il software One UI 4 Tab di Samsung è configurato per aiutare a soddisfare tale utilizzo.

E se desideri un'opzione connessa, le versioni 5G saranno disponibili su tutta la gamma di prodotti.

Miglior tablet 2022: i migliori tablet da acquistare oggi Di Britta O'Boyle · 4 gennaio 2022 Quali sono i migliori tablet? 1. Apple iPad (2021) · 2. Amazon Fire 8 HD · 3. iPad mini (2021) 7 · 4. Samsung Galaxy Tab S5e · 5. iPad Air

Il prezzo della serie Galaxy Tab S8 varia notevolmente a seconda di ciò che attrae. Ecco un riepilogo dei costi per le diverse varianti prima del loro arrivo il 25 febbraio:

Scheda S8: 128 GB + 8 GB di RAM: £ 649 (Wi-Fi) / £ 799 (5G) aggiungi £ 50 per 256 GB di spazio di archiviazione

Scheda S8+: 128 GB + 8 GB di RAM: £ 849 (Wi-Fi) / £ 999 (5G) aggiungi £ 50 per 256 GB di spazio di archiviazione

Scheda S8 Ultra: 128 GB + 8 GB di RAM: £ 999 (Wi-Fi) / £ 1.149 (5G) 256 GB + 12 GB di RAM: £ 1.099 (Wi-Fi) / £ 1.249 (5G) 512 GB + 16 GB di RAM: £ 1.249 (Wi-Fi) / £ 1.399 (5G)



squirrel_widget_6561786

Scritto da Mike Lowe.