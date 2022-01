I tablet Samsung Galaxy Tab S8 rivelano a Unpacked l'8 febbraio?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha confermato che il suo evento Galaxy Unpacked si svolgerà l'8 febbraio - quando dovrebbe essere rivelata la sua serie di telefoni Galaxy S22 - ma ora si dice anche che sarà rivelata anche la serie Galaxy Tab S8.

Era l' inizio di ottobre 2021 quando le prime immagini dei tablet Galaxy di nuova generazione mostravano la faccia, supportata all'inizio di dicembre da un'immagine del Tab S8 Ultra completo di design dentellato.

Un rapporto più aggiornato di Winfuture.de contiene ulteriori speculazioni su ciò che probabilmente includerà la serie Tab S8: un trio di opzioni per tablet - Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra - ciascuna con processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm , essendo uno degli aggiornamenti chiave (in precedenza era prevista la generazione precedente SD888 ).

La differenza fondamentale tra il duo S8 e S8 Plus rispetto all'S8 Ultra su larga scala dovrebbe essere nel reparto schermo: si pensa che il più piccolo del lotto, il Tab S8, sia dotato di un pannello LCD da 11 pollici; si dice che il modello di medie dimensioni, il Tab S8 Plus, passi all'OLED a 12,7 pollici; mentre si pensa che anche il Tab S8 Ultra utilizzi OLED ma presenta un design notch, essendo disponibile in una dimensione molto più grande da 14,6 pollici.

Sembra che il 2022 continuerà la rinascita del tablet di fascia alta, quindi, con il Galaxy Tab S8 Ultra di Samsung, in particolare, in lizza per essere uno dei più interessanti da rilasciare nello spazio Android per un po' di tempo.

