(Pocket-lint) - La serie di tablet Android economici di Samsung , la linea Galaxy Tab A , è stata lopzione ideale per coloro che hanno bisogno di un tablet Android a buon prezzo ormai da molti anni. Oggi Samsung ha annunciato la sua ultima entrata nella serie, il Galaxy Tab A8.

Il nuovo dispositivo offre un display da 10,5 pollici più grande con proporzioni 16:10 e risoluzione 1920 x 1200. La parte anteriore presenta cornici molto sottili e Samsung sostiene un rapporto schermo/corpo dell80%.

Allinterno, troverai un processore octa-core che è il 10% più veloce della CPU del suo predecessore. Ci saranno due configurazioni di memoria tra cui scegliere, 3GB o 4GB.

Per quanto riguarda la fotocamera, cè uno sparatutto principale da 8 megapixel e uno snapper selfie da 5 megapixel.

Per fortuna, il jack per le cuffie è ancora presente su questo tablet, consentendo molta flessibilità quando si tratta di dispositivi audio.

Il Tab A8 consente larchiviazione espandibile tramite MicroSD , fino a 1 TB se hai voglia di sborsare per uno di questi. Per lo spazio di archiviazione integrato, può essere configurato da 32 GB fino a 128 GB.

Ha una batteria abbastanza potente da 7.040 mAh, che dovrebbe farti andare avanti tutto il giorno, anche se Samsung non ha ancora menzionato una stima della durata della batteria.

È disponibile il supporto per la ricarica rapida da 15 W, ma il caricabatterie in dotazione fornisce solo 7,75 W, quindi dovrai acquistare un altro adattatore per ottenere la massima velocità.

Il Samsung Galaxy Tab A8 verrà lanciato il 4 gennaio 2022 e sarà disponibile in grigio, argento o oro rosa.

I prezzi nel Regno Unito sono i seguenti:

Samsung Galaxy Tab A8, Wi-Fi, 32 GB, prezzo consigliato £ 219

Samsung Galaxy Tab A8, LTE, 32 GB, prezzo consigliato £ 259

Samsung Galaxy Tab A8, Wi-Fi, 64 GB, prezzo consigliato £ 249

Samsung Galaxy Tab A8, LTE, 64 GB, prezzo consigliato £ 289