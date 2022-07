I prezzi dei tablet Fire crollano durante i saldi del Prime Day: approfittatene finché sono caldi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I tablet Fire di Amazon sono tra i preferiti per i saldi del Prime Day e, con i prezzi ridotti di molti modelli, è un ottimo momento per acquistarli.

Esistono tre dimensioni di tablet Fire: Fire 7, Fire HD 8 e Fire HD 10 e, sebbene ognuno di essi offra un'esperienza software simile, diventano progressivamente più potenti man mano che si sale nella scala.

Fire HD 10 - risparmio di 70 euro Il Fire HD 10 è il più grande dei tablet di Amazon, ideale per consumare contenuti o per attività di produttività. Questo sconto lo porta a 79,99€. Visualizza offerta

Fire HD 8 - 61% di sconto Il Fire HD 8 è di dimensioni eccezionali per i viaggi, perfetto per essere caricato di contenuti e portato in vacanza. Ottime prestazioni a un prezzo conveniente. Ora è a soli 34,99 euro. Visualizza offerta

Fire 7 (2019) - solo 19,99€! Questo tablet entry-level ha un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è ideale per i bambini. Si noti che si tratta della versione più vecchia del 2019 e non del modello 2022, ma a questo prezzo è importante? Risparmiate 30€. Visualizza offerta

I tablet Fire di Amazon hanno molto senso se si è abbonati a Prime - e bisogna esserlo per approfittare di queste offerte - perché consentono di accedere senza problemi a Prime Video e Music.

Ma non è l'unica cosa che offrono, perché c'è una gamma completa di servizi di streaming, tra cui Disney+ e Netflix, in modo da poter guardare un intero mondo di contenuti.

Grazie al supporto di numerosi giochi, questi dispositivi sono ideali per l'intrattenimento, con opzioni di archiviazione, edizioni per bambini e versioni Pro progettate per aumentare la produttività. In genere, i prezzi del Prime Day sono tra i più convenienti per i tablet Fire, ma si noti che l'offerta per il Fire 7 qui presente riguarda il modello 2019, non la versione aggiornata del 2022.

Scritto da Chris Hall.