OnePlus potrebbe essere il prossimo a cercare di competere con l'iPad

(Pocket-lint) - Si diceva che OnePlus avesse in cantiere un nuovo tablet già nel 2021. Ma ora potrebbe accadere davvero.

Abbiamo sentito parlare per la prima volta dell'interesse di OnePlus per la realizzazione di un proprio tablet nel dicembre 2021, con un piccolo suggerimento che potrebbe essere rilasciato quest'anno. Non è successo, ma ora ci viene detto che il 2023 sarà il grande anno.

L'ultima affermazione arriva dall'informatissimo Max Jambor, che su Twitter ha dichiarato che "OnePlus ha un tablet in fase di sviluppo", aggiungendo che "il lancio è previsto per il prossimo anno". Non è chiaro che fine abbiano fatto le affermazioni sul lancio di quest'anno, ma abbiamo almeno un comunicato della casa madre di OnePlus. L'Oppo Pad è arrivato nel febbraio del 2022 e ci si aspettava che il OnePlus Pad avrebbe seguito l'esempio.

OnePlus ha un tablet in fase di sviluppo.

Il lancio è previsto per il prossimo anno! #OnePlusPad- Max Jambor (@MaxJmb) 14 novembre 2022

Il mercato dei tablet Android è strano da tempo. In generale, le vendite di tablet tendono a essere appannaggio dell'iPad e poi di tutti gli altri, con Samsung che forse è il nome più importante che vuole sfidare Apple.

Sappiamo già che Google ha in serbo il suo Pixel Tablet per il 2023, e qualcuno spera che questo dia una marcia in più ad Android sui tablet. Se così fosse, OnePlus potrebbe entrare nella mischia proprio al momento giusto.

