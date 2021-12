OnePlus potrebbe annunciare un tablet OnePlus Pad allinizio del 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo anni di vendita di smartphone Android "ammiraglia", sembra che OnePlus stia lavorando su un tablet chiamato OnePlus Pad.

Secondo un rapporto di 91Mobiles , in collaborazione con il tipster Mukul Sharma, OnePlus prevede di lanciare il tablet OnePlus Pad in India nella prima metà del 2022. Diversi modelli potrebbero essere in fase di sviluppo, alcuni dei quali anche in Cina. Sharma ha notato che OnePlus Pad non verrà lanciato insieme alla serie OnePlus 10, che dovrebbe essere svelata in un evento separato nel primo trimestre del 2022.

In effetti, OnePlus potrebbe persino ospitare un evento di lancio fisico al CES 2022 di Las Vegas per svelareOnePlus 10 e OnePlus 10 Pro .

Per quanto riguarda il prossimo tablet di OnePlus, si sa poco altro sul dispositivo. I primi dettagli a riguardo sono arrivati da MySmartPrice , che ha individuato un elenco di un OnePlus Pad presso lUfficio per la proprietà intellettuale dellUnione europea. Lelenco non ha rivelato nulla oltre al marchio per il nome.

Tuttavia, è la prova che OnePlus ha effettivamente lavorato su un tablet. Pocket-lint ha contattato lazienda per ulteriori informazioni.

