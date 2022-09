Nokia T21 rinnova il tablet Android da 10 pollici, ma è soprattutto una questione di estetica

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nokia ha annunciato il Nokia T21. Dopo aver deciso di passare ai tablet con il lancio del Nokia T20 nel 2021, l'aggiornamento del 2022 si chiama semplicemente Nokia T21.

Il tablet è molto simile: ha le stesse specifiche generali, le stesse dimensioni e anche gran parte dell'hardware sembra essere simile.

Tuttavia, il tablet è stato riprogettato in modo accurato. Pur rimanendo fedele a una costruzione che sfrutta al massimo l'alluminio e la plastica (di cui fino al 60% è riciclata), ha un aspetto leggermente diverso dal tablet precedente, il che è un cambiamento in meglio.

Il display da 10,36 pollici ha una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e supporta l'input con penna attiva grazie a un layer di digitalizzazione Wacom.

Il tablet utilizza l'Unisoc T612 per l'alimentazione, ma ora è disponibile con opzioni di archiviazione da 64 o 128 GB, con possibilità di espansione tramite microSD. Anche in questo caso sono disponibili versioni Wi-Fi e LTE.

La batteria è grande, da 8200 mAh, con ricarica a 18 W e il tablet mantiene una presa per cuffie da 3,5 mm.

Ci sono alcune aggiunte interessanti, come il grado di protezione IP52 e gli altoparlanti stereo. Sono garantiti due aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il Nokia T21 si propone come un dispositivo per la famiglia, in grado di competere con quelli di Amazon, con il software Android e l'accesso a Google Play che consente di accedere a un'ampia gamma di applicazioni e servizi di intrattenimento.

L'inclusione dell'NFC è forse un po' strana - non vediamo molte persone che abbiano bisogno di scansionare tag NFC o effettuare pagamenti attraverso il dispositivo - ma il prezzo è interessante: 189 euro per il modello solo Wi-Fi.

Scritto da Chris Hall.