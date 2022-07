Nokia amplia la sua linea di tablet con il Nokia T10

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nokia ha lanciato un nuovo tablet che va ad aggiungersi al Nokia T20 del 2021 e che, appropriatamente, si chiama Nokia T10.

Il Nokia T10 è un tablet basato su Android, compatto e con un display da 8 pollici, che lo rende adatto alla portabilità.

A differenza del Nokia T20, che ha un case in alluminio, questo ha un corpo in polimero - plastica - che è stato progettato per evitare graffi e sopportare un po' di maltrattamenti. Abbiamo già visto un modello simile nei tablet Amazon Fire in passato.

Il display da 8 pollici ha una risoluzione di 1280 x 800 e una luminosità di picco di 450 nit. Il tablet è alimentato da un chipset octo-core Unisoc T606 e sarà disponibile in diverse configurazioni da 3/32GB e 4/64GB, entrambe con supporto microSD per l'espansione fino a 512GB.

La batteria da 5250 mAh con ricarica a 10 W dovrebbe garantire una buona autonomia. Per quanto riguarda la connettività, sono disponibili sia la versione Wi-Fi che quella LTE, in modo da essere sempre connessi.

Tablet come questo sono ottimi per l'intrattenimento ed è per questo che il Nokia T10 sarà probabilmente il più adatto, con il lancio di Android 12, che offre una gamma completa di applicazioni dallo store di Google.

La triste notizia è che il supporto software sarà disponibile solo per due anni, il che non è una grande offerta.

Tuttavia, è disponibile l'offerta Kid Space di Google, che consente di trasformarlo in un tablet per bambini, e sarà disponibile una gamma completa di accessori come le cover.

Quando abbiamo recensito il Nokia T20 abbiamo constatato che era fantastico avere un tablet Android economico come alternativa all'Amazon Fire, ma c'erano dei limiti.

Ci aspettiamo che il Nokia T10 offra un'esperienza simile ma più piccola, ma con un prezzo di 129 euro è difficile capire come potrà competere con i dispositivi più economici di Amazon.

