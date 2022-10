Microsoft dichiara che il Surface Pro 9 è il suo Pro più potente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante l'evento autunnale di Microsoft sono stati svelati diversi prodotti Microsoft Surface, tra cui il Surface Laptop 5 e il Surface Pro 9.

Come per i precedenti dispositivi Surface Pro, Microsoft promette grandi cose con il suo ultimo 2-in-1. Un tablet sufficientemente valido per sostituire il vostro computer portatile, pur offrendo un touchpad di precisione full-size, una tastiera soddisfacente e funzionalità ink-ready. E anche il 50% in più di prestazioni rispetto al Surface Pro 8.

L'ultimo Surface Pro 9 è caratterizzato da un involucro in alluminio di alta qualità e da una varietà di opzioni di colore, tra cui Platinum, Graphite, Sapphire e Forest.

È costruito per offrire la flessibilità che desiderate, pur avendo le prestazioni di un computer portatile e una durata della batteria all'altezza. Microsoft dichiara che il Surface Pro 9 ha un'autonomia di 19 ore e la potenza di elaborazione necessaria per eseguire molte operazioni in multitasking con Windows 11.

Schermo: Display PixelSense Flow da 13 pollici, 2880 X 1920 (267 PPI), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, rapporto di aspetto 3:2.

Gorilla Glass 5, multi-touch a 10 punti, supporto Dolby Vision IQ

Processore Intel Core i5-1235U o i7-1255U

Grafica Intel Iris Xe o Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3

Fino a 32 GB (LPDDR5RAM) di RAM, 1 TB di SSD

Il Surface Pro 9 può scegliere tra diverse varianti, tra cui la piattaforma Intel Evo con processori Intel di 12a generazione o Microsoft SQ 3 con processore Qualcomm Snapdragon. Il Surface Pro 9 con 5G consente di accedere alla connettività 5G ad alta velocità e ha una durata della batteria superiore rispetto alla sua controparte.

Con alcune specifiche importanti, il Surface Pro 9 promette tutto. Microsoft afferma che non è solo un tablet, ma anche una tela, un diario, un blocco note, un'area di editing e uno schermo cinematografico.

È dotato di un display edge-to-edge con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2880 x 1920 grazie al rapporto d'aspetto 3:2. Sotto il display c'è una tecnologia che include un chip G6 personalizzato per migliorare le capacità di inchiostrazione del Surface Pro. A tal punto che Microsoft sostiene che con questo dispositivo è come scrivere su carta.

Se necessario, è possibile utilizzare Thunderbolt 4 per il trasferimento rapido dei dati o per collegare più display esterni. Per saperne di più sul Surface Pro 9, cliccate qui.

