(Pocket-lint) - Quando Microsoft ha lanciato Surface Go 3 lo scorso autunno , mancava notevolmente un modello compatibile con LTE. Ora, la società annuncia che puoi acquistare la macchina in una colorazione nera opaca con LTE.

La nuova finitura scura e l'opzione di connettività sono le uniche differenze evidenti. Altrimenti, è lo stesso del Surface Go 3 standard, che Pocket-lint ha recensito lo scorso dicembre. A quel tempo, l'abbiamo descritta come una macchina super portatile per fare pezzi e pezzi mentre sei in movimento.

Ora in nero opaco, il nostro touchscreen Surface 2-in-1 più portatile è perfetto per le attività quotidiane, i compiti e il gioco. — Microsoft Surface (@superficie) 11 gennaio 2022

Sfortunatamente, abbiamo anche detto che non è abbastanza abile quando si tratta di alimentazione e durata della batteria. Ciò rende difficile vedere come questo dispositivo rappresenti bene il nome Surface, poiché sarebbe preferibile anche un Chromebook decente. Puoi leggere la nostra recensione completa su Suface Go 3 qui .

Microsoft ha lanciato per la prima volta Surface Go 3 a settembre 2021. Può essere configurato con un Intel Pentium Gold 6500Y o Core i3-10100Y. La versione nera opaca è disponibile con un prezzo di partenza di $ 549,99 . A quel prezzo, ottieni un processore Intel Pentium Gold 6500Y, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Se sei interessato all'LTE opzionale, dovrai acquistare il modello Core i3 da $ 729,99 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il modello nero opaco è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri mercati. Una cover con tasti nera abbinata è anche disponibile per l'acquisto separatamente per $ 99,99 .

Scritto da Maggie Tillman.