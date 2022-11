Lenovo Tab Extreme trapela con un grande schermo e cornici sottili

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un tablet Lenovo non ancora annunciato è apparso su Google Play Console con un grande schermo e cornici sottili.

Avvistato con il nome di Lenovo Tab Extreme e il numero di modello TB570FU, il tablet non è ancora stato ufficializzato e potrebbe avere un nome diverso quando lo sarà. Conosciamo però alcune specifiche e un'immagine conferma che il tablet avrà un ampio display con una fotocamera per selfie nascosta in una cornice. Sono tutti belli e sottili, ma non riusciamo a vedere il retro del dispositivo.

La mancanza di un'immagine di profilo significa anche che non sappiamo quanto sarà spesso questo dispositivo. Tuttavia, le specifiche che accompagnano il dispositivo indicano 8 GB di RAM e un chip MediaTek Dimensity serie 9000. Anche il grande display sembra avere una risoluzione di 3000x1876.

Per quanto riguarda il software, si parla di Android 13, ma non si capisce che tipo di skin Lenovo potrebbe applicare. In realtà, non sappiamo molto al di là delle specifiche di base e dell'aspetto frontale del tablet. Ma sembra improbabile che dovremo aspettare troppo a lungo prima che Lenovo ci sveli qualcosa se il tablet è già apparso nella Google Play Console.

Lo spazio dei tablet Android si sta preparando a esplodere e Google ha già confermato che il Pixel Tablet arriverà l'anno prossimo. In un mercato in cui molte persone scelgono semplicemente l'iPad più economico che riescono a trovare, un maggior numero di tablet con Android in esecuzione è un affare rischioso. A meno che non siano così buoni da poterli chiamare Extreme.

Scritto da Oliver Haslam.