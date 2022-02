Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Cerchi un tablet Android conveniente? Lenovo ha appena annunciato il suo prodotto Tab M10 Plus di terza generazione, che spreme un po' più di spazio sullo schermo nel design.

Il pannello da 10,61 pollici è un soffio in più rispetto ai 10,3 pollici del modello di seconda generazione, schiacciando parte della cornice circostante, per presentare una lavagna ancora più abile di prima. È un pannello LCD con una luminosità massima di 400 nits, che è un bel salto in più rispetto al modello precedente.

Il Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen potrebbe essere un ottimo modo per ottenere un tablet di intrattenimento senza il tipico mega costo, con la certificazione Netflix, Prime e Disney+ a 1080p - qualcosa che manca ad alcuni tablet entry-level inferiori, anche se hanno la risoluzione disponibile - attraverso la sua risoluzione Full HD+.

Non è solo lo schermo che si espande di generazione in generazione: il tablet Gen 3 ha una batteria da 7700 mAh, che è considerevolmente più capiente della cella da 5.000 mAh che si trova nel modello Gen 2.

Nonostante ciò, Lenovo è riuscita a ridurre un po' lo spessore del Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen. È spesso solo 7,45 mm - o sottile, a seconda di come lo si guarda - e dovrebbe durare per un buon inning grazie a quella batteria. Quindi un dispositivo di streaming ideale.

Il Tab M10 Plus 3a generazione è anche compatibile con lo stilo Lenovo Precision Pen 2, se ti piace una mano per disegnare, disegnare e simili.

Questa serie di tablet è stata in genere conveniente, con la 3a generazione non diversa: dovrebbe arrivare a giugno 2022, a partire da $ 189,99 negli Stati Uniti . La nostra migliore ipotesi per i prezzi nel Regno Unito e nell'UE è £/€ 149,99. Questo dovrebbe renderlo un successo, soprattutto perché i tablet Android hanno visto una tale rinascita negli ultimi anni.

Miglior tablet 2022: i migliori tablet da acquistare oggi Di Britta O'Boyle · 4 gennaio 2022 Quali sono i migliori tablet? 1. Apple iPad (2021) · 2. Amazon Fire 8 HD · 3. iPad mini (2021) 7 · 4. Samsung Galaxy Tab S5e · 5. iPad Air

Scritto da Mike Lowe.