Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tra gli annunci di nuovi laptop c'era una sorta di lancio di un prodotto non convenzionale da parte di Huawei al MWC 2022. Si chiama MatePad Paper ed è una sorta di incrocio tra un ReMarkable e un Kindle .

Il tablet è dotato di un ampio display e-ink da 10,3 pollici, il che significa che è in bianco e nero e non ha bisogno di una retroilluminazione per essere visibile. Ciò a sua volta significa che è estremamente efficiente dal punto di vista energetico. Può durare 4 settimane in standby.

A differenza della maggior parte dei tablet tradizionali, ciò significa che non è realmente progettato per essere un dispositivo di consumo multimediale, ma ciò non significa che non abbia i suoi usi. Il design presenta qualcosa chiamato "Book Spine Design", il che significa che hai una linguetta più grande sul lato per tenerla, rivestita in un materiale simile alla pelle.

Funziona con Harmony OS 2 e viene fornito con lo store Huawei Books integrato di Huawei, per un facile accesso a 2 milioni di libri.

Ciò che lo rende diverso da un Kindle è che puoi usarlo più o meno nello stesso modo in cui useresti un normale tablet. Almeno, quando si tratta di produttività. Viene fornito anche con Huawei App Gallery preinstallata, per scaricare app aggiuntive.

Puoi creare e modificare documenti, ma anche, poiché supporta la M-Pencil di Huawei, puoi scrivere note a mano e persino lavorare in modalità schermo diviso. Ha anche capacità di conversione della scrittura a mano in testo e di registrazione vocale.

La trama del display è progettata per sembrare carta quando ci scrivi anche sopra, quindi non dovrebbe sembrare di scrivere su un pezzo di vetro lucido.

Può riprodurre video e ha anche una funzione di frequenza di aggiornamento intelligente per farlo sembrare un po' meno stridente di quanto ti aspetteresti. Ma essendo in scala di grigi, senza dubbio non sarà lo stesso di guardare uno schermo a colori tradizionale.

Per quanto riguarda le specifiche, aveva 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, supporta Wi-Fi 6 e ha un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Pesa solo 360 g e sarà disponibile in nero, kaki e blu.

In Europa, il prezzo al dettaglio è fissato a € 499, il che sembra alto. Tuttavia, quel prezzo include lo stilo M-Pencil (2a generazione) e una copertina in folio nel pacchetto.

Scritto da Cam Bunton.