Il tablet Google Pixel diventerà un Nest Hub grazie alla ricarica dello Speaker Dock

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha utilizzato il suo evento Made by Google per condividere alcuni dettagli sul prossimo Pixel Tablet. Il tablet non sarà lanciato prima del 2023, ma pian piano ne stiamo scoprendo di più.

In primo luogo, Google ha dichiarato che il Pixel Tablet è dotato di un nuovo processo di rivestimento, con un rivestimento in nano-ceramica sulla parte superiore del corpo in alluminio, per conferirgli una sensazione davvero lussuosa.

Ma oltre a questo, ora sappiamo che il Pixel Tablet sarà alimentato dal nuovo hardware Tensor G2 di Google, lo stesso che si trova nei Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Ciò significa che ci sarà molta potenza e che si tratterà di un dispositivo assolutamente capace.

Ma c'è qualcosa di più interessante: Google ha preso spunto da Amazon. Come i tablet Fire, sarà possibile agganciare il Pixel Tablet per trasformarlo essenzialmente in un Nest Hub.

Ciò avverrà grazie a uno Speaker Dock di ricarica, che utilizza lo stesso design dei Nest Hub, dando l'illusione di un display fluttuante.

Sarà tenuto in posizione da magneti, per facilitare l'aggancio e lo sgancio. Ma poi potenzierà l'audio, in modo che quando gli si chiederà di riprodurre musica o un programma televisivo, il suono sarà fantastico.

Naturalmente, si ricarica allo stesso tempo. Il risultato sarà che il tablet potrà essere più utile quando non lo si utilizza, evitando di dover acquistare un Nest Hub e un nuovo tablet Google.

Tutto questo sembra una grande offerta, quindi non vediamo l'ora di saperne di più nel 2023.

Scritto da Chris Hall.