Il tablet Google Pixel sarà dotato di supporto per lo stilo

(Pocket-lint) - L'annuncio di Google di essere al lavoro su un proprio tablet è stato uno dei momenti salienti della conferenza I/O di quest'anno, anche se in quel momento i dettagli a corredo della rivelazione erano davvero pochi.

Ora sembra che si possa capire qualcosa di più sulle capacità del tablet grazie all'aggiunta di una nuova voce negli elenchi della Universal Stylus Initiative (USI).

Questo elenco fa parte di uno sforzo di standardizzazione per assicurarsi che gli stilo supportati funzionino su un'ampia gamma di dispositivi, e ora c'è una voce per un tablet di Google.

Il nome è "Tangor", ovviamente un nome in codice, ma la sostanza dell'osservazione è che questo indica che Google sta lavorando per rendere compatibile lo stilo del Pixel Tablet, cosa che non comporta svantaggi per gli utenti.

Sarà curioso vedere se Google sta progettando un proprio stilo da abbinare al tablet (come un equivalente di Apple Pencil) e, in tal caso, se avrà qualche funzione di aggancio o di ricarica se utilizzato con il nuovo tablet.

È possibile che sia solo per rendere il tablet compatibile con le opzioni di terze parti, ma anche questa sarebbe una bella caratteristica. Si tratterebbe comunque di uno sviluppo interessante, in quanto sarebbe il primo dispositivo Android a farlo e quindi potenzialmente rappresenterebbe un cambiamento per l'intero ecosistema Android.

Scritto da Max Freeman-Mills.