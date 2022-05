Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante la sua conferenza annuale per gli sviluppatori, I/O 2022, Google ha dato una sbirciatina a qualcosa su cui sta lavorando per il 2023.

"Ora, normalmente, non annunceremmo un nuovo prodotto un anno prima che sia pronto", ha detto il capo hardware di Google Rick Osterloh durante lo spettacolo. "Ma c'è così tanta incredibile energia intorno ai tablet nella comunità degli sviluppatori che volevamo portarvi tutti nel giro". E con questo, lo schermo dietro Osterloh ha iniziato a girare un video teaser - il primo sguardo in assoluto al nuovo tablet Pixel. Tenete a mente che Google ha rilasciato il suo ultimo tablet Android first-party, il Nexus 7, nel 2013.

Google

Google non ha rivelato una dimensione dello schermo, ma ha detto che sarebbe stato "sul lato più grande".

Assomiglia molto a un display Nest Hub, completo di cornici bianche e una fotocamera nella parte superiore (quando viene tenuto in orientamento orizzontale). C'è anche una fotocamera sul retro del tablet nell'angolo. L'UI della schermata iniziale aveva icone di app per Foto, Google TV, Drive, Keep, Fogli, Documenti, Play Store, così come widget per il tempo e la data e anche una barra di ricerca di Google (con quello che sembra un microfono di Google Assistant e il simbolo di Google Lens nel campo di ricerca). C'era anche una barra di menu accanto alla ricerca con icone di app per Gmail, Chrome, YouTube, ecc.

A parte ciò che Google ha mostrato nel suo video teaser e discusso sul palco di I/O, i dettagli sono sottili. Ecco quello che sappiamo finora sul tablet Pixel:

Sarà un tablet Android a marchio Pixel progettato per funzionare con i telefoni Pixel. Il dirigente Rick Osterloh ha descritto il tablet Pixel come un tablet Android mentre era sul palco di I/O e ha detto che sarà il "compagno perfetto per il tuo telefono Pixel".

Osterloh ha anche detto che il tablet sarà alimentato da Google Tensor.

Itelefoni Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Google sono stati lanciati con un nuovo sistema su un chip (SoC) all'interno. Tensor è il SoC interno di Google. Utilizza un mix di componenti che Google ha progettato o concesso in licenza. Google ha trascorso molto tempo a martellare a casa l'intelligenza artificiale di Tensor e i vantaggi dell'apprendimento automatico.

Parlando di capacità AI e MI, Osterloh ha detto che il tablet Pixel sarà in grado di collegare "la tua vita in movimento con la tua vita a casa, lavorando senza soluzione di continuità con tutti i tuoi dispositivi Pixel per fornire l'esperienza più utile possibile". Ha aggiunto: "Lo stiamo progettando per essere il tablet più utile del mondo".

Se il tablet Pixel è davvero in grado di essere utile, allora forse offre qualche esperienza software che sfrutta Tensor e il vasto background di Google in AI.

Qual è l'iPad Apple più adatto a te? iPad mini vs iPad vs iPad Air vs iPad Pro Di Britta O'Boyle · 12 Maggio 2022

Prezzo Pixel tablet USA: Non ancora annunciato

Non ancora annunciato Prezzo tablet Pixel UK: Non ancora annunciato

Il prezzo non è stato rivelato, ma Google lo ha descritto come un tablet "premium-style", suggerendo che potrebbe avere un prezzo più vicino a un iPad che a un tablet Android economico.

Data di uscita del tablet Pixel: nel 2023

Google ha detto che sta puntando a rendere disponibile il tablet Pixel il prossimo anno. Tende a lanciare l'hardware in autunno, quindi il tablet Pixel potrebbe arrivare nella seconda metà del 2023.

Guarda Google annunciare il tablet Pixel a 3:05:00 qui sotto:

Google prevede di tornare in campo con un tablet Android senza nome preso in giro durante il Google I/O 2022. Non ne sappiamo molto al momento, ma il design è stato mostrato durante l'evento ed è stato confermato che girerà su Google Tensor - il silicio del gigante del software che attualmente alimenta i telefoni della serie Pixel 6.

Scritto da Maggie Tillman.