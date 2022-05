Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google non ha avuto un tablet Android nella sua lineup per molti anni - con l'ultimo che è stato il Pixel C nel 2015.

Ha continuato a dilettarsi con gli all-in-one nel 2018, con il Pixel Slate, ma su Chrome OS.

Ora ha intenzione di tornare in campo con un tablet Android senza nome preso in giro durante il Google I/O 2022. Non ne sappiamo molto al momento, ma il design è stato mostrato durante l'evento ed è stato confermato che girerà su Google Tensor - il silicio del gigante del software che attualmente alimenta i telefoni della serie Pixel 6.

Il nuovo tablet sarà rilasciato nel 2023, quindi è probabile che scopriremo molto di più su di esso nei prossimi mesi.

"Abbiamo condiviso un primo sguardo al nostro tablet Android, alimentato da Google Tensor", ha scritto l'azienda in un post sul blog.

"Costruito per essere il compagno perfetto per il tuo telefono Pixel, il nostro tablet si fonderà nella tua routine quotidiana e ti aiuterà a collegare i momenti in cui sei in movimento con i momenti in cui sei a casa. Avremo di più da condividere qui nel 2023, quindi rimanete sintonizzati".

Dall'immagine finora, sembra essere più iPad che iPad Pro, quindi più adatto ai consumatori. Dovremo aspettare per scoprirlo con certezza, comunque.

Scritto da Rik Henderson.