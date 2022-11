Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Microsoft Surface Pro è il tablet 2-in-1 staccabile definitivo, ed è ad un prezzo incredibile durante i saldi del Black Friday.

Best Buy è riuscito a togliere ben 450 dollari dal prezzo richiesto, portando la macchina per la produttività convertibile di Microsoft a soli 899,99 dollari.

Questa è la versione da 256 GB e attualmente viene venduta a un prezzo inferiore a quello della versione da 128 GB, quindi si può dire che si tratta di un ottimo affare.

Microsoft Surface Pro 8 - Uno dei migliori dispositivi 2-in-1 sul mercato. Il versatile Surface Pro 8 è uno strumento ideale per la creatività, il lavoro e il divertimento. È un ottimo affare a soli 899,99 dollari. Visualizza offerta

Il Surface Pro 8 è alimentato da un processore Intel Core i5 di 11a generazione, quindi la velocità è sufficiente per la maggior parte delle attività.

Ha un bel display da 13 pollici con una fluida frequenza di aggiornamento di 120 Hz, abbinato ad altoparlanti davvero eccellenti.

Se vi piace scarabocchiare, perché non abbinarlo all'eccellente Surface Pen, che trasforma questo 2-in-1 in una postazione per l'arte digitale.

Si tratta di un dispositivo estremamente versatile, che non si vede spesso a questi prezzi, quindi se siete interessati è il momento giusto per acquistarlo.

Scritto da Luke Baker.