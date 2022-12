EE Pocket-lint Awards 2022: tablet / 2-in-1 dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le opzioni per i tablet e i dispositivi 2-in-1 possono non essere così abbondanti come gli smartphone di punta, con un numero minore di aziende che li offrono, ma questo non significa che non ci siano alcune opzioni brillanti in circolazione.

Molti penseranno probabilmente all'iPad di Apple quando pensano a un tablet, ma anche Samsung ha alcuni eccellenti tablet e, per quanto riguarda i 2-in-1, ci sono alcuni modelli perfetti per lavorare in movimento e intrattenersi.

Ecco i tablet e i dispositivi 2-in-1 che ci hanno colpito negli ultimi 12 mesi. Non poteva esserci un solo vincitore degli EE Pocket-lint Awards 2022, ma la rosa dei candidati comprendeva alcune opzioni fantastiche, tutte degne del loro posto.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tablet / 2-in-1 dell'anno: Apple iPad Air (2022)

squirrel_widget_6643109

L'Apple iPad Air (2022) si è aggiudicato la corona di tablet dell'anno per i Pocket-lint Awards 2022, ma ha avuto una concorrenza molto agguerrita, anche da parte della stessa Apple. L'iPad Air (2022) e il suo chip M1 sono comunque un tablet eccezionale, in grado di soddisfare le esigenze in termini di design, prestazioni e connettività.

Non è cambiato molto nell'aspetto rispetto al modello del 2020, ma sotto il cofano l'iPad Air (2022), e la sua pletora di accessori, significa che il modello di quest'anno durerà molto più a lungo del vostro ultimo iPad per quanto riguarda l'esecuzione di quelle app sempre più affamate di energia e ha un aspetto favoloso mentre lo fa.

Molto apprezzato: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

squirrel_widget_6561903

Speciale sui vincitori dei premi EE Pocket-lint 2022 - Pocket-lint Podcast ep. 176 Di Rik Henderson · 1 dicembre 2022 · Questa settimana ci concentriamo sui vincitori degli EE Pocket-lint Awards 2022, con uno sguardo ai migliori gadget, tecnologia e giochi per ogni

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra si è aggiudicato il premio "Highly Commended" ai Pocket-lint Awards 2022 per il miglior tablet/dispositivo 2-in-1, un riconoscimento davvero meritato. Questa enorme lastra si muove audacemente in un territorio sconosciuto con il suo schermo di dimensioni enormi, e che schermo glorioso.

La scelta del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dipende in larga misura dall'uso che se ne intende fare. Se pensate di utilizzare il tablet per creare, che si tratti di opere d'arte digitali, editing video o scrittura, il grande schermo e lo stilo opzionale rendono il Galaxy Tab S8 Ultra una tela molto convincente per questo tipo di attività.

Il meglio del resto

Sebbene Apple abbia conquistato il primo posto con il suo Apple iPad Air, c'era un altro tablet dell'azienda nella lista dei migliori, l'Apple iPad (10a generazione). Questo modello prende in prestito dall'iPad Air in termini di design e, pur avendo un calo di potenza, è un tablet brillante che offre ottime prestazioni.

Altrove, il Lenovo Tab P12 Pro è un'ottima - e più economica - alternativa all'iPad Pro 12.9 o al Samsung Galaxy Tab S8+, mentre, come Apple, anche Amazon aveva due brillanti dispositivi in questa shortlist. L'Amazon Fire 7 (2022) rimane uno dei tablet più economici sul mercato e consente di accedere a film, navigazione e giochi a un costo contenuto, mentre l'Amazon Fire HD 8 fa lo stesso ma in un formato leggermente più grande.

Cosa sono i premi Pocket-lint?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia dei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.