(Pocket-lint) - A volte è necessario spegnere l'iPad. Forse è passato un po' di tempo, è semplicemente lento o si è completamente bloccato. In ogni caso, provate a riavviarlo. Potrebbe risolvere qualsiasi problema e, soprattutto, è un'operazione semplice e veloce. Ecco come spegnere l'iPad o l'iPad Pro.

Quando spegnere l'iPad o l'iPad Pro?

È buona norma riavviare il tablet ogni tanto, soprattutto se c'è un problema con una funzione, un'app o la connettività. E se l'iPad non risponde più, lo spegnimento può essere l'unica soluzione. Nella maggior parte dei casi, lo spegnimento fa ripartire il dispositivo e fa ripartire tutto da zero. Ecco perché vale la pena provare a risolvere i problemi.

Come spegnere l'iPad o l'iPad Pro

Innanzitutto, è necessario determinare se il modello di iPad in uso dispone di un pulsante Home. Scegliete quindi l'opzione che fa al caso vostro.

Modelli di iPad senza tasto Home

Tenete premuto il tasto del volume (su o giù) e il tasto superiore dell'iPad finché non appare il cursore di spegnimento. Trascinare il cursore e attendere 30 secondi per lo spegnimento del dispositivo.

Modelli di iPad con tasto Home

Tenere premuto il pulsante superiore dell'iPad finché non appare il cursore di spegnimento. Trascinare il cursore e attendere 30 secondi per lo spegnimento del dispositivo.

Il vostro iPad o iPad Pro è ancora bloccato o non risponde?

Potrebbe essere necessario riavviare forzatamente il dispositivo. Per gli iPad con Face ID, premere e rilasciare il pulsante Volume su, quindi il pulsante Volume giù e tenere premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne o si avvia. Per gli iPad con tasto Home, tenere premuto contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto Home finché il dispositivo non si riavvia.

Avete ancora bisogno di aiuto?

Contattate il supporto Appleper prenotare un posto al Genius bar o per ricevere assistenza telefonica.

