Un enorme iPad da 16 pollici sarà lanciato l'anno prossimo, secondo un rapporto

(Pocket-lint) - Apple rilascerà l'anno prossimo il suo iPad più grande di sempre, con un mostro da 16 pollici che si dice arriverà verso la fine del 2023.

L'attuale iPad più grande venduto da Apple è l'iPad Pro da 12,9 pollici, un tablet che solo di recente è stato aggiornato con un chip M2. Secondo un rapporto di The Information, Apple sta preparando qualcosa di ancora più grande. Con una diagonale di 16 pollici, il nuovo iPad supererebbe tutto ciò che Apple già vende, almeno nella sua linea di tablet.

Tuttavia, Apple vende già un dispositivo da 16 pollici. Il MacBook Pro da 16 pollici potrebbe darci un'idea di quanto sarebbe grande il nuovo iPad, soprattutto se abbinato a una tastiera hardware.

Per quanto riguarda il nome con cui verrà venduto il dispositivo, The Information lo definisce semplicemente un iPad, ma la descrizione sembra molto simile a quella di un iPad Pro. "Un iPad da 16 pollici sarebbe probabilmente destinato a professionisti creativi come artisti grafici e designer che preferiscono uno schermo più grande", si legge, ed è esattamente come Apple commercializza oggi la sua linea di iPad Pro.

Non è la prima volta che si parla di un iPad così grande. Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che un dispositivo del genere fosse in lavorazione all'inizio dell'anno. All'epoca disse che il tablet era un progetto che gli ingegneri di Apple stavano esplorando, aggiungendo che era improbabile che arrivasse nel 2023. Ma era gennaio, e in nove mesi le cose possono cambiare parecchio.

