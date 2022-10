iPadOS 16 confermato per il 24 ottobre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha confermato oggi che rilascerà la prossima versione del software dell'iPad, iPadOS 16, il 24 ottobre 2022.

La conferma è arrivata quando Apple ha annunciato nuovi prodotti tramite un comunicato stampa. L'annuncio di iPadOS 16 era una nota a piè di pagina allegata ai comunicati che confermavano l'arrivo dei nuovi tablet iPad e iPad Pro, e l'azienda ha confermato che ci resta meno di una settimana di attesa.

L'aggiornamento iPadOS 16 di Apple è in fase di beta testing da quando l'azienda lo ha annunciato durante la WWDC di giugno, ma alcune delle sue nuove funzionalità si sono rivelate problematiche. Mentre iMessage modificabili, la possibilità di annullare l'invio di e-mail e altro ancora hanno funzionato come previsto, una grande aggiunta non ha funzionato. Stage Manager, un nuovo sistema di multitasking a finestre per i possessori di iPad, ha avuto la sua parte di problemi durante lo sviluppo, ma ora è pronto a funzionare.

Stage Manager è stato il motivo per cui Apple non ha spedito iPadOS 16 insieme a iOS 16 il mese scorso, scegliendo invece di dedicare più tempo allo sviluppo. Apple sta già testando iPadOS 16.1 con gli sviluppatori e con i partecipanti al programma beta pubblico, il che suggerisce che un ulteriore aggiornamento potrebbe arrivare a tempo debito.

Apple ha dichiarato che l'aggiornamento verrà fornito di serie sui suoi nuovi tablet, mentre sarà disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad (5a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi) e tutti i modelli di iPad Pro dell'azienda.

