L'iPad di 10a generazione è ufficiale e aggiunge un display da 10,9 pollici a tutto schermo

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato una versione di decima generazione del suo iPad standard e, come da indiscrezioni degli ultimi giorni, abbandona il pulsante frontale.

Il nuovo iPad adotta invece un design simile a quello dei modelli iPad Pro e Air degli ultimi anni. È dotato di un display Liquid Retina "all-screen" da 10,9 pollici e di una cornice più sottile. La risoluzione è di 2360 x 1640.

Il Touch ID rimane, ma si sposta sul pulsante superiore dell'iPad per sbloccarlo all'accensione. Lo stesso sensore di impronte digitali può essere utilizzato per operazioni come il pagamento con Apple Pay.

L'iPad guadagna anche il chip Apple A14 Bionic, presente nell'iPad Air di quarta generazione. La fotocamera frontale da 12 megapixel si sposta sul bordo del display, anziché sulla parte superiore. In questo modo le chiamate FaceTime in orizzontale risultano più naturali.

Anche sul retro è presente una fotocamera ultra-wide da 12 megapixel.

Altri miglioramenti includono la connettività Wi-Fi 6 per internet senza fili, l'opzione per il 5G e una porta USB-C al posto della Lightning, che diventerà comunque obbligatoria a partire dal 2024.

Apple vede il suo nuovo iPad anche come un'alternativa più economica all'iPad Pro, con un accessorio Magic Keyboard Folio che lo trasforma in un dispositivo in stile notebook. Tuttavia, l'ha reso compatibile con la Apple Pencil originale (1a generazione) anziché con la seconda. Per la Pencil stessa è necessario un adattatore da Lightning a USB-C.

L'Apple iPad di 10a generazione è già disponibile per l'ordinazione, al prezzo di 449 dollari negli Stati Uniti. Verrà spedito a partire dal 26 ottobre 2022.

Scritto da Rik Henderson.