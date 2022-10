L'iPad di decima generazione di Apple potrebbe essere un grande aggiornamento per gli artisti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'iPad di decima generazione di Apple dovrebbe essere annunciato a giorni e potrebbe essere un grande miglioramento per gli artisti, se una custodia rilasciata in anticipo è indicativa.

Secondo un recente rapporto, Apple starebbe preparando l'uscita di nuovi iPad e iPad Pro per i prossimi giorni, ma sembra che qualcuno abbia anticipato un po' i tempi. L'utente Twitter @roeeban ha condiviso le foto di una nuova custodia Speck per iPad di decima generazione, disponibile per la vendita in questo momento presso il rivenditore Target. Se la custodia è credibile, possiamo aspettarci che il nuovo tablet entry-level abbia il supporto per la Apple Pencil di seconda generazione.

Le custodie per il nuovo iPad sono già in vendita da Target pic.twitter.com/CHXcgWO4k0- Roee B (@roeeban) 17 ottobre 2022

L'iPad attuale supporta solo l'Apple Pencil originale, quella che non ha la ricarica wireless e deve essere inserita in una porta Lightning come una sfortunata sporgenza. La Apple Pencil di seconda generazione si attacca magneticamente al lato dell'iPad e si ricarica in questo modo, come sembra dimostrare questa nuova custodia Speck.

Sebbene le due Apple Pencil si assomiglino, il modello più recente presenta miglioramenti sia tecnici che non. Partendo da questi ultimi, la Apple Pencil di seconda generazione ha un bordo piatto, il che significa che non rotola dal tavolo: un grande vantaggio per chi è stanco di doverla cercare sul pavimento. Ma il miglioramento più importante è il supporto ai gesti, che consente agli utenti di cambiare strumento nelle app con un doppio tocco. Questo può essere un passo avanti per chi dipinge e disegna con l'iPad e passa spesso da uno strumento all'altro.

Per quanto riguarda il nuovo iPad, altri miglioramenti già attesi sono il passaggio all'USB-C, un chip A14 Bionic più veloce e un nuovo design dai bordi piatti simile a quello dell'iPad Pro.

Scritto da Oliver Haslam.