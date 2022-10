Un futuro dock per iPad potrebbe trasformarlo in un display domestico intelligente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple starebbe lavorando a un nuovo tipo di dock per iPad che lo trasformerebbe in un grande display touchscreen per la casa intelligente.

Scrivendo nella newsletter Power On di questa settimana, Mark Gurman di Bloomberg afferma che Apple sta già lavorando a un accessorio che trasformerebbe un iPad agganciato in una sorta di display domestico intelligente. L'accessorio, venduto separatamente, consentirebbe a un iPad di fare il doppio lavoro mentre Apple continua a lavorare su un HomePod rinnovato con un proprio schermo.

Gurman ritiene che il nuovo accessorio potrebbe arrivare già il prossimo anno.

Il recente annuncio del Pixel Tablet di Google ha confermato una funzionalità simile e Gurman ritiene che l'approccio di Apple sarà molto simile.

"L'idea è di offrire qualcosa che gli utenti possano posizionare sul bancone della cucina, in salotto o sul comodino", ha detto Gurman parlando di un futuro dispositivo HomePod basato su uno schermo. Ha poi aggiunto che Apple "ha lavorato a un accessorio di aggancio per l'iPad che potrebbe essere venduto separatamente e che farebbe più o meno la stessa cosa". È possibile che un giorno Apple venda un HomePod con schermo insieme a un'opzione fai-da-te per chi vuole invece riutilizzare il proprio iPad.

Non è ancora chiaro quali iPad sarebbero supportati da questo dispositivo, ma possiamo aspettarci che questo accessorio richieda MagSafe come meccanismo di fissaggio. Si è già detto che l'imminente aggiornamento dell'iPad Pro M2 includerà il supporto MagSafe, il che suggerisce che questi tablet potrebbero essere pronti. È probabile che Apple aggiunga MagSafe anche ad altri iPad a tempo debito.

L'aggiornamento dell'iPad Pro M2 di Apple è atteso a giorni, quindi non dovremo aspettare molto per sapere se almeno avrà il supporto MagSafe.

