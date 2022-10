Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non dovremo aspettare ancora molto prima che Apple rilasci iPadOS 16.1, il tanto atteso aggiornamento di sistema per gli utenti di iPad. Se una notizia è corretta, dovremmo aspettarci il rilascio nella settimana che inizia il 24 ottobre.

La notizia proviene da Mark Gurman di Bloomberg, che ha scritto su Twitter che l'aggiornamento di iPadOS 16.1 è "sulla buona strada" per un rilascio imminente. Ciò significa che l'aggiornamento potrebbe essere installato entro due settimane, anche se c'è ancora tempo perché i piani di Apple cambino. Gurman fa anche notare che il rilascio arriverà "senza nuovi bug o problemi".

iPadOS 16.1 sarà rilasciato la settimana del 24 ottobre, salvo nuovi bug o problemi. Storicamente Apple ha tenuto i lanci nella settimana di ottobre, in concomitanza con le chiamate per gli utili - Mark Gurman (@markgurman) 10 ottobre 2022

L'aggiornamento di iPadOS 16.1 è un aggiornamento importante per Apple, anche perché arriva dopo che l'azienda ha saltato del tutto iPadOS 16. Problemi nel far funzionare correttamente funzioni come Stage Manager hanno indotto Apple a spostare iPadOS 16 dal consueto rilascio di settembre, scegliendo di passare direttamente ad iPadOS 16.1. L'aggiornamento dovrebbe arrivare insieme a iOS 16.1, mentre iOS 16 è stato rilasciato il 12 settembre.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La nuova funzione Stage Manager è molto importante e porta per la prima volta il multitasking in finestra sull'iPad. Ma anche altre funzioni, come la possibilità di modificare i messaggi iMessage, di annullare l'invio di e-mail e altre ancora, sono degne di nota e gli utenti di iPad vorranno verificarle al più presto.

Si ipotizza che il rilascio di iPadOS 16.1 possa coincidere anche con un nuovo hardware. Si dice che Apple abbia già in cantiere nuovi modelli di iPad, tra cui l'iPad Pro aggiornato con il modello M2.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.