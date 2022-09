Apple porta Stage Manager sui modelli di iPad Pro non-M1

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando all'inizio dell'anno Apple ha annunciato la funzione Stage Manager per l'iPad e il MacBook Air M1, sembrava un altro gradito passo avanti nel tentativo di rendere i suoi tablet delle macchine per la produttività.

La funzione consente di eseguire efficacemente il multitasking ospitando gruppi di app sul lato del display mentre si lavora, a cui si può passare facilmente.

Era però riservata ai modelli di iPad dotati di chip M1, il che significava che bisognava disporre di un hardware piuttosto recente per potervi accedere.

Ora, però, l'ultima beta di iPadOS 16 allarga il campo, portando il supporto di Stage Manager ad alcuni tablet più vecchi, in particolare l'iPad Pro da 11 pollici in tutti i suoi modelli e i modelli di iPad Pro da 12,9 pollici di terza generazione o più recenti.

È interessante notare, però, che questi modelli non saranno in grado di utilizzare Stage Manager quando sono collegati a un display esterno, quindi si tratta ancora di una limitazione piuttosto significativa rispetto ai tablet M1, che sono in grado di gestire questa funzione.

Detto questo, con l'aggiornamento perderanno anche la possibilità di estendere Stage Manager a un display esterno, anche se Apple dice che tornerà tra qualche mese, dopo averci lavorato su.

Si tratta di un quadro interessante per una funzione che sembra molto interessante e può essere di grande aiuto quando funziona, ma che ha avuto la sua parte di bug dal lancio. Sembra che Apple sia pronta a prendersi il tempo necessario per perfezionarla.

Scritto da Max Freeman-Mills.