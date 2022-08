Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si dice che Apple stia lavorando a una decima generazione del suo iPad entry-level e alcune indiscrezioni suggeriscono che quest'anno il tablet subirà una profonda riprogettazione.

I rapporti precedenti mostravano il dispositivo con bordi piatti - come i più recenti modelli di iPad mini e iPad Air - e una doppia fotocamera posteriore all'interno di un alloggiamento a forma di pillola. Il pulsante Home Touch ID era ancora presente nella parte inferiore dello schermo.

-

Un rapporto più recente del sito giapponese Macotakara sostiene che il pulsante Touch ID potrebbe essere spostato all'interno del pulsante di accensione, come nell'iPad Air e nell'iPad mini. Se fosse vero - e per ora lo prendiamo con le molle - le cornici attorno al display dell'iPad (10a generazione) diventerebbero più uniformi come quelle del resto della gamma di iPad.

Il rapporto sostiene anche che la videocamera FaceTime HD sarà molto diversa e potenzialmente si sposterà sul lato destro. Questo perché, a quanto pare, quando si utilizzano funzioni come le videochiamate FaceTime, ha più senso che il tablet sia in orizzontale piuttosto che in verticale.

Alla fine del rapporto, Macotakara afferma che tutto rimane una speculazione e che i dettagli esatti sono sconosciuti, quindi per ora non li prendiamo come vangelo. C'è comunque qualcosa da dire sullo spostamento della fotocamera sul lato e questo avrebbe senso dal punto di vista del design solo se il pulsante Home del Touch ID non fosse più in basso, quindi non è del tutto inverosimile.

Per ora, potete leggere tutte le indiscrezioni e le notizie relative all'Apple iPad (10a generazione) nella nostra rubrica separata.

Scritto da Britta O'Boyle.