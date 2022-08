Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple offre una serie di iPad nel suo portafoglio, dal modello entry level chiamato semplicemente iPad, ai modelli iPad Pro che cantano e ballano tutti. A metà del portafoglio ci sono anche l'iPad mini e l'iPad Air.

Abbiamo visto un nuovo iPad mini in concomitanza con l'arrivo dell'iPad (9a generazione) verso la fine del 2021, e abbiamo visto un nuovo iPad Air all'inizio del 2022. Si vocifera però che prima della fine dell'anno assisteremo a un aggiornamento dell'iPad entry-level, insieme a nuovi modelli di iPad Pro, di cui potete leggere nel nostro articolo a parte.

-

Qui ci concentriamo sull'iPad (10a generazione). Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora.

Settembre o ottobre 2022

A partire da 319€/329€?

In genere Apple organizza un evento intorno a ottobre per annunciare nuovi iPad e nuovi Mac. Tuttavia, l'iPad di 9a generazione, il predecessore del modello di cui parliamo in questo articolo, è stato presentato insieme all'iPad mini 6 il 24 settembre, un po' prima del solito.

La data di uscita dell'iPad (10a generazione) è stata oggetto di un paio di indiscrezioni. Alcuni rapporti sostengono che apparirà verso la fine di ottobre, mentre altri hanno detto che possiamo aspettarcelo insieme ai modelli iPhone 14 a settembre. Al momento non è stata fissata una data ufficiale per l'evento in entrambi i mesi.

In termini di prezzo, si prevede che l'iPad entry-level (10a generazione) rimarrà esattamente questo, il modello entry-level. Il modello di nona generazione parte attualmente da 329 dollari negli Stati Uniti e da 319 sterline nel Regno Unito. Ci aspettiamo una cifra simile per il modello di decima generazione.

squirrel_widget_6087532

Bordi più piatti

Touch ID

Corpo più largo e sottile

Si dice che l'iPad entry-level (10a generazione) avrà un design rinnovato rispetto al suo predecessore.

Si dice che il dispositivo avrà bordi più piatti, come quelli del resto della gamma di iPad di Apple, anche se si prevede che manterrà il pulsante Home Touch ID nella parte inferiore del display, invece di passare al design a cornice uniforme dell'iPad Air.

Secondo quanto riportato, l'iPad di 10a generazione misurerà 248,62 x 179,50 x 6,98 mm, leggermente più sottile e più largo del suo predecessore, che misura 250,6 x 174,1 x 7,5 mm.

Si dice anche che avrà una doppia fotocamera posteriore in un alloggiamento a forma di pillola sul retro invece di un singolo sensore, il che sarà una mossa interessante dato che anche l'iPad Air e l'iPad mini hanno sensori singoli.

Display da 10,5 pollici

True Tone

Compatibilità con Apple Pencil

Si vocifera che l'iPad (10a generazione) avrà un display più grande del suo predecessore, che offre un display Retina da 10,2 pollici con una risoluzione di 2160 x 1620 pixel, con una densità di pixel di 264ppi.

Secondo un rapporto, il display si espanderà fino a 10,5 pollici, lo stesso dell'iPad Air (2022). Non sono stati forniti dettagli sulla risoluzione, ma ci aspettiamo che l'iPad di 10a generazione supporti True Tone e la Apple Pencil.

Con un bordo più piatto, è possibile che l'iPad (10a generazione) offra una striscia magnetica sul lato, come l'iPad Air, che consente di agganciare e caricare la Apple Pencil di seconda generazione.

Chip A14?

64/128 GB di memoria

USB-C?

Si sostiene che l'iPad (10a generazione) utilizzerà il chip A14 Bionic, il che ha senso in quanto si tratterebbe comunque di un aggiornamento rispetto alla 9a generazione, ma di un passo indietro rispetto all'iPad Air che utilizza il chip M1. È lo stesso chip dei modelli iPhone 12 e iPad Air (2020).

Non abbiamo ancora notizie sulle opzioni di archiviazione dell'iPad di 10a generazione, anche se il modello di 9a generazione parte da 64 GB, con un'opzione da 256 GB. Non sarebbe sorprendente se Apple mantenesse la stessa scelta per contenere i costi, anche se ci piacerebbe vedere 128 GB come modello base per lo stesso prezzo.

Secondo alcuni rapporti, l'iPad (10a generazione) passerà all'USB Type-C per la ricarica rispetto al Lightning, il che è possibile. Tuttavia, non c'è ancora nulla di certo.

Per quanto riguarda gli altri componenti hardware, ci aspettiamo che lo Smart Connector sia di nuovo presente sul modello di decima generazione, come lo era sul modello di nona generazione. Ci aspettiamo anche che la fotocamera FaceTime HD da 12 megapixel sia di nuovo presente, consentendo funzioni come il Centre Stage.

Si vocifera che il jack per cuffie da 3,5 mm sarà rimosso per l'iPad di 10a generazione, anche se per ora non è confermato.

iPadOS 16

Non supporterà alcune funzioni

L'Apple iPad (10a generazione) sarà compatibile con iPadOS 16 quando verrà lanciato nel corso dell'anno. Offrirà quindi la stessa esperienza d'uso degli altri iPad dell'azienda, anche se mancheranno un paio di funzioni.

Ad esempio, Stage Manager è compatibile solo con i chip M1, quindi, a meno che l'iPad (10a generazione) non sia dotato di chip M1 - cosa improbabile, visto che lo mette in linea con l'iPad Air - non sarà in grado di supportare questa funzione.

Ci sono però molte altre funzioni in arrivo con il software, di cui potete leggere nel nostro articolo separato.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sull'iPad entry-level (10a generazione).

Secondoun post di Lanzuk su Naver, l'iPad entry-level potrebbe essere annunciato a "fine ottobre".

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Digitimes (via MacRumours) ha riportato diversi dettagli sull'iPad di 10a generazione, tra cui l'idea che venga lanciato a settembre.

MySmartPrice ha pubblicato alcuni rendering CAD di quello che dovrebbe essere il design del prossimo iPad entry-level.

Scritto da Britta O'Boyle.