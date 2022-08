Apple potrebbe organizzare un evento a ottobre per i nuovi iPad

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si prevede che Apple terrà un evento a settembre per il lancio dei modelli iPhone 14 e dell'Apple Watch Series 8, ma un report suggerisce che possiamo aspettarci un evento anche a ottobre.

Un post di Lanzuk sul blog coreano Naver sostiene che la decima generazione dell'iPad entry level potrebbe essere annunciata a "fine ottobre", insieme a nuovi modelli di iPad Pro.

Le informazioni provengono da una fonte cinese e, oltre alla data di uscita, il post menziona anche alcune differenze di design che possiamo aspettarci dal prossimo iPad entry-level.

Si dice che offrirà un design più sottile come l'iPad mini, con una "forma quadrata", anche se sospettiamo che questo si riferisca ai bordi piatti che il resto della gamma di iPad offre ora, tranne il modello entry-level.

Il post suggerisce anche che il modello di decima generazione eliminerà il jack da 3,5 mm per le cuffie, passerà all'USB-C per la ricarica e offrirà un display più grande rispetto al suo predecessore. Si dice anche che avrà una fotocamera posteriore sporgente e, secondo precedenti indiscrezioni, questa volta sarà una doppia fotocamera posteriore.

Infine, il post di Lanzuk afferma che l'iPad (10a generazione) sarà dotato del chip A14 Bionic, mentre i modelli iPad Pro dovrebbero offrire il chip M2.

Per ora non c'è nulla di confermato, anche se di solito Apple organizza un evento a ottobre per iPad e Mac, quindi questa voce non è troppo inverosimile. Per quanto riguarda le modifiche al design, ne abbiamo già sentite alcune in passato, quindi non ci resta che aspettare e vedere, ma potrebbe essere un buon anno per l'iPad entry-level.

