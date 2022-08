Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciare i prossimi modelli di iPhone e Apple Watch a settembre, ma si pensa che l'azienda stia lavorando anche a un nuovo iPad entry-level e a un iPad Pro M2.

Le voci sull'iPad Pro con chip M2 sono state numerose, ma l'ultimo rapporto si concentra sull'iPad entry-level, che quest'anno arriverà alla decima generazione.

MySmartPrice ha ottenuto alcuni rendering CAD del dispositivo da un produttore di custodie e, sebbene mostrino cornici spesse simili intorno al display e il pulsante Home Touch ID rimanente, piuttosto che le cornici uniformi che abbiamo visto sugli ultimi iPad Air e iPad mini, ci sono alcune differenze degne di nota.

Sembra che l'iPad di 10a generazione possa offrire bordi più piatti rispetto al suo predecessore, con un look simile al resto della gamma iPad. Ci si aspetta anche un display più grande e si dice che sarà più largo, ma più sottile del modello di 9a generazione, con dimensioni di 248,62 x 179,50 x 6,98 mm.

I rendering mostrano anche l'iPad (10a generazione) con una singola fotocamera posteriore e un flash in un alloggiamento a forma di pillola sul retro, che sarebbe un cambiamento rispetto al modello di 9a generazione che ha solo una singola fotocamera posteriore. Per il resto, le griglie degli altoparlanti sono posizionate nella parte inferiore, ai lati della porta di ricarica, anche se al momento non è chiaro se la porta sarà Lightning o USB Type-C.

Per ora non c'è nulla di confermato, ma se questi rendering sono accurati, sarà bello vedere il modello base dell'iPad passare al design con bordi piatti che abbiamo visto nel resto della gamma di prodotti Apple.

Scritto da Britta O'Boyle.