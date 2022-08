Apple ritarderà il rilascio di iPadOS 16 a ottobre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo quanto dichiarato, iPadOS 16 di Apple è stato ritardato e non verrà rilasciato in contemporanea con iOS 16 quest'anno.

Da quando iPadOS è stato lanciato nel 2019, il software per iPad è arrivato nella sua forma finale contemporaneamente al software iOS per iPhone. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, tuttavia, "persone a conoscenza della questione" hanno affermato che quest'anno non sarà così.

Si dice che mentre iOS 16 sarà lanciato nel consueto periodo di settembre, quando vengono rilasciati i nuovi modelli di iPhone, iPadOS 16 non apparirà prima di ottobre.

Secondo Gurman, il ritardo è in parte dovuto ad alcune delle nuove ambiziose funzioni multi-tasking che verranno introdotte con la build del software. Stage Manager, di cui potete leggere l'articolo a parte, è stato oggetto di critiche durante la fase beta di iPadOS 16, con suggerimenti su un'interfaccia confusa e sulla mancanza di supporto.

Gurman afferma inoltre che il ritardo consentirebbe di rilasciare il software iPadOS 16 in concomitanza con l'uscita dei nuovi iPad, che di solito avviene a ottobre. Si dice che Apple rilascerà un nuovo iPad Pro con un chip M2, il che avrebbe senso visto che l'ultimo iPad Air offre attualmente lo stesso chip dell'iPad Pro.

Si dice anche che quest'anno arriverà un nuovo iPad entry-level, con USB Type-C per la ricarica, come l 'iPad Air (2022).

Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman ha affermato che il ritardo del software iPadOS 16 non è una cosa negativa, e noi siamo d'accordo. È meglio che sia corretto e che funzioni correttamente, inoltre ha senso lanciare iPadOS 16 contemporaneamente a macOS Ventura quando Stage Manager è una funzione così importante.

Tuttavia, ciò comporterà alcuni problemi: è improbabile che alcune funzioni di iOS 16 funzionino correttamente con gli iPad fino all'arrivo di iPadOS 16, come la funzione Unsend Messages, la Libreria foto condivisa su iCloud e la possibilità di trasferire le chiamate FaceTime tra i dispositivi.

Gurman ha dichiarato che watchOS 9 sarà comunque lanciato contemporaneamente a iOS 16, a settembre. Potete leggere tutte le informazioni sulle diverse build del software e sulle caratteristiche che esse apportano nel nostro round up separato.

Scritto da Britta O'Boyle.