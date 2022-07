Come dividere lo schermo su iPad per un multitasking efficiente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un tempo non era possibile dividere lo schermo dell'iPad e lavorare contemporaneamente su app separate, ma le cose sono cambiate con l'introduzione del multitasking in iPadOS 15.

Da settembre 2021, è possibile eseguire due app affiancate sull'iPad, così come avere un'app in una finestra fluttuante accanto a un'altra app. In questo modo è possibile lavorare tra Note e Mail, ad esempio, o navigare in Safari mentre si invia un messaggio a un amico. È un'ottima soluzione per lavorare in modo efficiente, invece di dover passare continuamente da un'app all'altra.

Ecco come dividere lo schermo su iPad.

Come abbiamo detto, esistono due modi diversi per eseguire il multitasking su iPad. Vi illustreremo entrambi i modi principali per dividere lo schermo, in modo che possiate scegliere quello più adatto a voi e a ciò che intendete fare.

Per dividere lo schermo su iPad e far funzionare entrambe le app compatibili una accanto all'altra, seguite le istruzioni riportate di seguito:

Aprite la prima app che volete utilizzare Toccate il pulsante multitasking (tre puntini grigi) nella parte superiore dello schermo Toccare il pulsante Split View al centro Scegliere un'altra applicazione dalla schermata iniziale La seconda app apparirà fianco a fianco con l'app iniziale.

Per impostazione predefinita, le due app selezionate vengono visualizzate in una divisione 50:50, ma è possibile modificarla se si desidera che un'app occupi un po' più spazio sullo schermo. Quando le due app sono affiancate, trascinare la linea grigia all'interno della barra nera al centro delle due app verso sinistra o verso destra per aumentare o diminuire lo spazio utilizzato da ciascuna app sullo schermo.

È possibile utilizzare l'opzione Scorri al posto dell'opzione Vista divisa. Selezionando questa opzione, l'app originale selezionata fluttuerà sopra la seconda app selezionata e sarà possibile trascinarla sul display.

Per utilizzare l'opzione di scorrimento, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Aprire la prima applicazione che si desidera utilizzare e che finirà in un riquadro fluttuante sopra l'altra applicazione. Toccare il pulsante del multitasking (tre puntini grigi) nella parte superiore dello schermo Toccate il pulsante Scorri sopra a destra delle tre opzioni Scegliere un'altra applicazione dalla schermata iniziale La seconda app prenderà il sopravvento sullo schermo e l'app originale apparirà in un riquadro più piccolo in alto.

Una volta terminato il multitasking e se si desidera tornare a utilizzare una sola app sull'iPad anziché due, la procedura è semplice.

Toccate il pulsante del multitasking (tre punti grigi) nella parte superiore dello schermo sull'applicazione che volete tenere aperta Toccate il pulsante di visualizzazione completa a sinistra delle opzioni La seconda app che si stava utilizzando si chiuderà

Se si desidera cambiare un'app in Split View con un'altra, è necessario trascinare via dall'alto l'app che non si desidera più aprire. Sarà quindi possibile scegliere un'altra app da utilizzare nella Visualizzazione divisa dalla schermata principale.

Migliori tablet 2022: i migliori tablet di Apple, Amazon, Samsung e altri ancora Di Conor Allison · 28 luglio 2022 · Quali sono i migliori tablet da acquistare nel 2022? In questa guida completa abbiamo classificato e valutato le opzioni migliori.

Scritto da Britta O'Boyle.