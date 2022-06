Requisiti di sistema di iPadOS 16: Funzionerà sul vostro iPad?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha presentato in anteprima iPadOS 16 durante la Worldwide Developer Conference (WWDC) all'inizio di giugno, illustrando alcune delle funzionalità che arriveranno sugli iPad compatibili nel corso dell'anno.

Con iPadOS 16 è stata annunciata una funzione chiamata Stage Manager, oltre a un'app Meteo (finalmente), aggiornamenti a Foto, Messaggi e Mail e una nuova app di produttività Freeform.

Potete leggere tutte le novità nel nostro riassunto di iPadOS 16, ma la domanda più importante è se il vostro iPad è compatibile con le nuove funzioni. Continuate a leggere per scoprirlo.

Il prossimo software per iPad di Apple supporterà la maggior parte degli iPad più recenti, anche se non tutti.

L'elenco completo degli iPad compatibili è il seguente:

iPad Pro (tutti i modelli)

iPad Air (3a generazione)

iPad Air (4a generazione)

iPad Air (5a generazione)

iPad (5a generazione)

iPad (6a generazione)

iPad (7a generazione)

iPad (8a generazione)

iPad (9a generazione)

iPad mini (5a generazione)

iPad mini (6a generazione)

Se non siete sicuri del vostro iPad, potete scoprirlo in due modi. Cercate il numero di modello sul retro dell'iPad, nella parte inferiore, e confrontatelo con il sito web di Apple per capire di quale iPad si tratta.

In alternativa, aprite Impostazioni > toccate Informazioni. Cercate il numero di modello nella sezione superiore. Se il numero che vedete ha una barra, toccatela per scoprire il numero di modello, che ha una lettera seguita da quattro numeri e nessuna barra. Dovrete quindi visitare nuovamente il sito web di Apple per confrontare il numero di modello con il nome dell'iPad.

Purtroppo la risposta a questa domanda dipende dal modello di iPad in vostro possesso. Ad esempio, Stage Manager richiede l'iPad Air (5a generazione), l'iPad Pro 12,9 pollici (5a generazione) o l'iPad Pro 11 pollici (3a generazione).

La modalità di riferimento sul display è disponibile solo su iPad Pro 12,9 pollici con display Liquid Retina XDR, mentre la modalità di ridimensionamento del display richiede iPad Air (5a generazione), iPad Pro 12,9 pollici (5a generazione) e iPad Pro 11 pollici (3a generazione). Ci sono un paio di altre funzioni che richiedono un iPad con chip A12 Bionic o A13 Bionic, per cui è bene tenerne conto se si possiede un modello più vecchio.

Scritto da Britta O'Boyle.