(Pocket-lint) - Apple ha presentato in anteprima il suo ultimo software per iPhone, Apple Watch, Mac e iPad durante la Worldwide Developer Conference (WWDC) all'inizio di giugno.

Oltre alle numerose funzioni in arrivo sul vostro iPhone nel corso dell'anno con iOS 16 e ad alcune funzioni aggiuntive in arrivo sul vostro Apple Watch con watchOS 9, ci sono alcune nuove funzioni in arrivo anche per iPad con iPadOS 16.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su iPadOS 16, compresa la data di uscita prevista, le funzioni che porterà sul vostro iPad, come potete provarlo e quali sono i modelli di iPad compatibili.

Data di presentazione: 6 giugno 2022

giugno 2022 Data di rilascio: settembre 2022 (TBC)

Durante la WWDC Apple ha annunciato il prossimo importante aggiornamento software per l'iPad, sotto forma di iPadOS 16. L'anteprima è stata rivelata il 6 giugno 2022, con la beta per sviluppatori disponibile per il download ora. La beta pubblica sarà disponibile a partire da luglio 2022 e iPadOS 16 sarà poi rilasciato nel suo formato ufficiale "in autunno".

È probabile che "questo autunno" sia settembre 2022, circa una settimana dopo la presentazione dei prossimi modelli di iPhone e Apple Watch. Non c'è ancora una data precisa per questi dispositivi, ma in base agli schemi di rilascio precedenti, prevediamo che questo lancio avverrà il 13 settembre, quindi ci aspettiamo di vedere il rilascio di iPadOS 16 intorno al 20 settembre 2022. Tuttavia, non c'è ancora nulla di confermato.

La beta per sviluppatori di iPadOS 16 è già disponibile per il download, ma la beta pubblica non è ancora disponibile. Dovrebbe arrivare a luglio 2022 e quando sarà disponibile, ci vorranno circa cinque minuti per renderla operativa.

Per prima cosa dovrete iscrivervi al programma software beta di Apple, dopodiché potrete installare tutte le beta disponibili per il test, tra cui iOS 16 e watchOS 9. Abbiamo una guida che spiega come installare una beta pubblica di iPadOS se avete bisogno di ulteriore aiuto quando sarà disponibile.

Apple offre in genere diversi anni di aggiornamenti software per i suoi dispositivi, più della maggior parte dei produttori Android. Se il vostro iPad non è presente nell'elenco, probabilmente è perché il suo hardware non è abbastanza potente per eseguire alcune funzioni. Occasionalmente, il vostro iPad potrebbe essere compatibile con il software ma non con alcune funzioni specifiche.

Ecco l'elenco completo degli iPad compatibili con iPadOS 16 quando sarà lanciato nel corso dell'anno:

iPad Pro (tutti i modelli)

iPad Air (terza generazione e successive)

iPad (5a generazione e successive)

iPad mini (5a generazione e successive)

Ecco tutte le funzioni in arrivo sul vostro iPad nel corso dell'anno. Purtroppo l'iPad non avrà le funzionalità della schermata di blocco che avrà l'iPhone con iOS 16, ma avrà molte delle funzioni di iOS 16 e un paio di extra.

Con iPadOS 16 arriverà una funzione chiamata Stage Manager, che consentirà di avere finestre sovrapposte in un'unica vista, come su Mac, per la prima volta su iPad, permettendo anche di ridimensionare le finestre e passare da un'app all'altra con un solo tocco. È possibile aprire fino a quattro app contemporaneamente.

Potete leggere tutte le informazioni su Stage Manager nel nostro articolo separato , per sapere cosa permette di fare. Questo è uno dei maggiori cambiamenti apportati all'iPad con iPadOS 16.

Foto sta ricevendo un paio di modifiche, tra cui la Libreria foto condivisa di iCloud che consente di condividere facilmente foto e video con altre cinque persone. Sarà possibile scegliere cosa includere in base alla data di inizio o alle persone presenti nelle foto e tutti avranno le stesse autorizzazioni per aggiungere, modificare ed eliminare le foto nella libreria condivisa.

Ci sarà anche un pulsante nell'app fotocamera che permetterà di scattare una foto e aggiungerla direttamente alla libreria fotografica condivisa.

Con iPadOS 16, sarà possibile modificare un messaggio in iMessage fino a 15 minuti dopo il suo invio. Sarà inoltre possibile annullare l'invio di un messaggio e contrassegnare qualsiasi thread di messaggio come non letto.

Tra le altre modifiche apportate a Messaggi c'è l'aggiunta di SharePlay - in precedenza riservato a FaceTime - che consente di guardare qualcosa direttamente in Messaggi in sincronia con un amico, mentre si continua la conversazione via messaggio.

Inoltre, con iPadOS 16 sarà possibile condividere note, presentazioni, promemoria, gruppi di schede Safari e altro ancora in Messaggi per iniziare a collaborare immediatamente e vedere gli aggiornamenti dei progetti condivisi nel thread.

Sono state apportate numerose modifiche a Mail, tra cui la possibilità di programmare e annullare l'invio di e-mail. Con iPadOS 16 è in arrivo anche una ricerca migliore e Mail vi avviserà se dimenticate un allegato.

iPadOS 16 apporta un paio di aggiornamenti alla privacy e alla sicurezza. Le foto nascoste e gli album di foto eliminate di recente saranno bloccati per impostazione predefinita e sarà anche possibile bloccare una nota con Face ID, Touch ID o la propria password, invece di dover ricordare una password diversa.

Con iPadOS 16, Safari è dotato di una funzione chiamata Passkeys che offre un modo più sicuro e semplice di accedere. Arrivano anche i Gruppi di schede condivise, che consentono di condividere schede e segnalibri, inviare messaggi e avviare FaceTime direttamente da Safari.

iPadOS 16 porterà finalmente l'app Meteo dall'iPhone all'iPad, offrendo aggiornamenti minuto per minuto, previsioni a 10 giorni e dettagli sulla qualità dell'aria, previsioni locali e altro ancora toccando i moduli di previsione.

Con iPadOS 16 arriva su iPad una funzione chiamata Display Scaling Mode, che consente di modificare la risoluzione del display per adattarlo maggiormente allo schermo. Aumentando la densità di pixel del display, è possibile visualizzare un maggior numero di app, il che è utile quando si usa la Split View.

L'iPad Pro da 12,9 pollici sarà anche in grado di visualizzare il colore di riferimento per gli standard cromatici più diffusi, nonché i formati video SDR e HDR grazie a iPadOS 16.

Anche il gioco viene aggiornato con iPadOS 16, con una dashboard Game Center ridisegnata che consente di vedere come si comportano gli amici e di competere con i loro punteggi migliori. Con iPadOS 16 arriva anche SharePlay, che consente di unirsi e giocare insieme. Durante una partita multigiocatore che utilizza Game Center, sarà possibile avviare una sessione SharePlay e coinvolgere facilmente i propri amici.

Sono in arrivo alcuni aggiornamenti per Live Text, tra cui la possibilità di mettere in pausa un video su qualsiasi fotogramma che contenga testo da copiare, tradurre, consultare e condividere. Ci sono anche azioni rapide che rendono più facile chiamare numeri di telefono, visitare siti web, convertire valute e tradurre lingue.

Per Visual Look Up, che è un'ottima funzione, è possibile sollevare il soggetto da un'immagine o isolare un soggetto rimuovendo lo sfondo.

L'app Home è stata ridisegnata per iPadOS 16 con una nuova scheda Home per navigare facilmente tra i dispositivi della casa intelligente, oltre a una nuova vista multi-camera e nuove categorie per clima, luci e sicurezza. È prevista anche la compatibilità con la materia.

Con iPadOS 16 sono in arrivo diversi aggiornamenti per Family Sharing, tra cui una gestione più semplice degli account dei bambini. Sarà disponibile una lista di controllo per la famiglia che offrirà suggerimenti e consigli per ottenere il massimo da Condivisione in famiglia, come l'aggiornamento delle impostazioni dei bambini man mano che crescono. Sarà inoltre disponibile un'opzione di avvio rapido per configurare facilmente un nuovo iPhone o iPad per il proprio figlio con tutti i controlli parentali appropriati già attivi.

Freeform è un'applicazione per la produttività che verrà lanciata nel corso dell'anno e che consente di disegnare e annotare appunti con Apple Pencil, condividere file e inserire link web, documenti, video e audio. Sarà possibile invitare collaboratori, condividere un link e iniziare subito a lavorare insieme. Man mano che gli altri aggiungono pensieri e modifiche, è possibile vedere i cambiamenti in tempo reale.

FaceTime ha ricevuto un grande aggiornamento in iPadOS 15, ma iPadOS 16 porta Handoff. Ciò significa che è possibile passare dal Mac, all'iPhone e all'iPad con un semplice tocco, e anche le cuffie Bluetooth collegate passano da una all'altra.

Scritto da Britta O'Boyle.