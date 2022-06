Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato alcune delle nuove funzionalità in arrivo per l'iPad nella prossima versione del suo sistema operativo. L'iPadOS 16 sarà dotato di una serie di strumenti e utilità aggiuntive.

Una di queste è la collaborazione, che consente agli utenti di collaborare più facilmente all'interno delle app. Un gruppo appare nella barra degli strumenti di un'app e di un documento supportato e si può avviare una chiamata FaceTime con tutti i membri del gruppo senza dover lasciare l'app.

Inoltre, è possibile condividere documenti e progetti all'interno di un gruppo FaceTime. Funzionerà principalmente nelle app di Apple, come Safari e Notes, ma anche gli sviluppatori di terze parti potranno incorporarlo nelle loro app attraverso una nuova API.

Anche il gioco riceve un impulso, con l'aggiunta della voce "Attività" alla dashboard di Game Center per sapere a cosa stanno giocando gli amici. Inoltre, SharePlay è disponibile per i giochi con supporto Game Center, in modo da poter giocare o guardare insieme ad altri.

Una tonnellata di piccole modifiche sono state aggiunte ad iPadOS 16, tra cui l'annullamento e il ripristino a livello di sistema.

Sui dispositivi iPad Pro con display Liquid Retina arriverà anche la modalità Reference, per garantire che lo spazio colore sia il più preciso possibile per i professionisti.

Inoltre, grazie al chip M1 di iPad Air e iPad Pro, è in arrivo anche un'altra nuova funzione Mac: Stage Manager.

Consente all'utente di eseguire otto app in finestre diverse, con un dock visibile delle app utilizzate sulla sinistra e l'app principale in esecuzione al centro. È anche possibile sovrapporre le finestre e passare da una all'altra.

La versione consumer di iPadOS 16 non sarà rilasciata prima dell'autunno, ma la beta pubblica sarà disponibile a luglio.

Scritto da Rik Henderson.