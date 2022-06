Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sono trapelati dettagli su iPadOS 16 in vista della WWDC 2022.

Tra pochi giorni Apple terrà l'annuale Worldwide Developers Conference. Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che l'azienda di Cupertino rivelerà un importante aggiornamento software per l'iPad durante l'evento. L'aggiornamento, iPadOS 16, renderà i tablet di Apple più simili ai computer portatili. In particolare, l'aggiornamento introdurrà una nuova interfaccia multitasking con più opzioni di ridimensionamento. Attualmente è possibile utilizzare le app a schermo intero o affiancate in Split View. La funzione Slide Over permette di visualizzare anche una versione più stretta di una terza app.

Ma il prossimo aggiornamento di iPadOS renderà più facile spostarsi tra le app e vedere quali sono quelle aperte.

Oltre a quanto riportato da Bloomberg, Steve Troughton-Smith ha individuato un codice che suggerisce che Apple potrebbe consentire finestre completamente ridimensionabili in iPadOS.

So che è meglio non entusiasmarsi per i miglioramenti all'iPad, perché siamo stati scottati così tante volte...



Ma WebKit ha appena aggiunto un'infrastruttura per una "modalità multitasking" su iOS che sembra proprio essere una levetta di sistema che abilita finestre liberamente ridimensionabili https://t.co/NBNGhHiaxB- Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 26 maggio 2022

Per ulteriori informazioni su ciò che Apple potrebbe annunciare durante la WWDC 2022, consultate la guida di Pocket-lint:

La versione più breve è che Apple mostrerà sicuramente i prossimi sistemi operativi per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch .

AR, eSports e Sony WH-1000XM5 - Pocket-lint Podcast 156 Di Rik Henderson · 3 giugno 2022

In precedenza Gurman aveva detto che iOS 16 per iPhone aggiungerà funzioni per la salute, notifiche aggiornate, nuove funzioni per iMessage, supporto per i display always-on e una schermata di blocco rinnovata con widget.

Scritto da Maggie Tillman.