(Pocket-lint) - Apple ha aggiornato il suo portafoglio di iPad con l' iPad Air nel marzo 2022, con lo stesso chip dei modelli iPad Pro del 2021.

Con le due gamme che offrono molte somiglianze , cosa porteranno i prossimi modelli di iPad Pro alla festa per differenziarsi di nuovo e essere all'altezza del loro nome "Pro"?

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora sui modelli di iPad Pro 2022 di prossima generazione.

ottobre 2022?

L'Apple iPad Pro da 11 pollici e l'iPad Pro da 12,9 pollici sono stati presentati a maggio 2021, anche se non esiste una sequenza temporale specifica con i modelli di iPad Pro come ad esempio con iPhone come l' iPhone .

L'iPad Pro di 4a generazione è stato annunciato a marzo 2020, ad esempio, mentre la 3a generazione è stata annunciata a novembre 2018. Con lo schema principale non un mese di lancio specifico in quanto tale, ma più che le generazioni vengono lanciate a distanza di un anno, è possibile che potrebbe vedere la sesta generazione verso la fine del 2022.

Apple in genere organizza un evento o un paio di eventi in autunno, di solito intorno a settembre e ottobre, quindi non saremmo sorpresi di vedere i prossimi modelli di iPad Pro rivelati in quel momento. Per ora nulla è ufficiale, né lo sarà per diversi mesi.

In termini di prezzo, l' iPad Pro da 11 pollici parte da $ 799 negli Stati Uniti e £ 749 nel Regno Unito , mentre l' iPad Pro da 12,9 pollici parte da $ 1099 negli Stati Uniti e £ 999 nel Regno Unito . Ci aspetteremmo un campo di gioco simile per i nuovi modelli.

Simile ai modelli 2021

Lega di titanio?

Tripla fotocamera posteriore

Cornici più sottili

Le voci suggeriscono che gli iPad Pro di prossima generazione sembreranno abbastanza simili ai loro predecessori, anche se è stato detto che potrebbero essere costruiti in lega di titanio per una migliore durata e resistenza ai graffi superiore e presentano cornici più sottili attorno al display.

Altrimenti sembra che possiamo aspettarci bordi piatti e una tacca nella parte superiore dello schermo per consentire Face ID e la fotocamera frontale. Si parla tuttavia di un obiettivo della fotocamera aggiuntivo, con i rendering che suggeriscono una tripla fotocamera posteriore in un alloggiamento quadrato nell'angolo in alto a destra.

Dimensioni da 12,9 pollici / 11 pollici

Mini-LED su entrambi

Parliamo anche di OLED LTPO

Ci sono state una serie di voci contraddittorie sui display per la prossima generazione di iPad Pro. Alcune voci suggeriscono che sia il modello da 12,9 pollici che il modello da 11 pollici passeranno ai display OLED LTPO, pur continuando a offrire ProMotion e una frequenza di aggiornamento variabile .

Altre voci hanno affermato che il 12,9 pollici rimarrà così com'è con il suo schermo mini-LED, mentre il modello da 11 pollici vedrà il passaggio al mini-LED per adattarsi al modello più grande, senza che nessuno dei due opterà per OLED questa volta.

Ad ogni modo, si prevede che le dimensioni continueranno, con un modello da 12,9 pollici e un modello da 11 pollici.

Chip M2

Fino a 2 TB di spazio di archiviazione

MagSafe

Sulla base delle perdite fino ad ora, i modelli di iPad Pro di prossima generazione verranno forniti con il chip M2 a lungo vociferato. Si pensa che questo chip offrirà la stessa CPU a otto core del chip M1, ma sarà più veloce grazie a un nuovo processo di fabbricazione a 4 nanometri.

Si dice anche che i prossimi modelli di iPad Pro saranno dotati di MagSafe , come i modelli iPhone 12 e iPhone 13 . In tal caso, ci aspetteremmo di vedere una serie di accessori per sfruttare la funzionalità, ad esempio un supporto per consentire ai modelli di iPad Pro di essere utilizzati come schermo con tastiera e mouse Bluetooth o trackpad, ad esempio .

Non è stato menzionato molto altro in termini di hardware, anche se gli attuali modelli di iPad Pro sono disponibili con opzioni di archiviazione da 128 GB a 2 TB, ci aspetteremmo lo stesso per tutti i nuovi modelli.

Triplo posteriore?

Sensore LiDAR

Una tripla fotocamera posteriore è stata richiesta per la parte posteriore dei prossimi modelli di iPad Pro, che sarebbe un leggero aggiornamento rispetto ai modelli attuali, che hanno solo due obiettivi.

La fuga di notizie che suggerisce il sistema a tripla fotocamera non specificava la composizione degli obiettivi, sebbene affermasse che era previsto un sensore LiDAR . Se dovesse apparire un sistema a tripla fotocamera, ci aspetteremmo una configurazione simile ai modelli di iPhone 13 Pro con un sensore principale, un sensore ultra ampio e un sensore teleobiettivo.

Sulla parte frontale, è probabile che continueremo a vedere almeno il sensore da 12 megapixel, con funzionalità come Center Stage .

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora sui prossimi modelli di iPad Pro 2022.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato nella sua newsletter Power On del 27 marzo che si aspetta che i prossimi modelli di iPad Pro verranno lanciati in autunno e verranno forniti con il chip M2 a lungo vociferato.

Il leaker @dylandkt ha twittato che l'iPad Pro da 11 pollici dovrebbe ottenere un aggiornamento a un display mini-LED come il modello da 12,9 pollici nel 2022. Tuttavia, l'account Twitter è stato eliminato.

Immagini trapelate condivise dal sito Web cinese MyDrivers , hanno suggerito che il prossimo modello di Apple iPad Pro sarà caratterizzato da una tacca del display per ospitare sensori frontali, una configurazione a tripla fotocamera sul retro, cornici più sottili e un design simile alla serie iPhone 13 di Apple.

Nonostante i rapporti indichino che Apple stia espandendo il mini-LED all'iPad Pro da 11 pollici e forse anche un iPad Air aggiornato per tutto il 2022, esperti di display e addetti ai lavori stanno ora individuando dal 2023 al 2024 l'anno in cui Apple alla fine porterà OLED sull'iPad, molto probabilmente a partire dal modello da 12,9 pollici.

Un rapporto dell'affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo afferma che la società ha infine deciso di concentrarsi sull'implementazione di mini-LED su tutta la gamma, invece di passare a OLED.

Nonostante molte voci che indicano che un display OLED sarebbe arrivato sulla prossima generazione di iPad Pro, un rapporto suggerisce che la tecnologia non arriverà sui tablet Apple fino al 2022. Invece, i dispositivi devono affrontare un aggiornamento temporaneo ai display Mini-LED prima di fare il pieno passaggio al più avanzato OLED nel 2022. Solo il modello da 12,9 pollici ha ottenuto il trattamento mini-LED nel 2021.

