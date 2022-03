Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L' iPad Air 2022 è stato rilasciato lo scorso venerdì, 18 marzo, e i preordini hanno iniziato ad arrivare in tutto il mondo.

Tuttavia, sono stati presto seguiti da alcuni rapporti secondo cui la qualità costruttiva non è buona come il modello precedente di Apple . In effetti, alcuni proprietari si sono lamentati del fatto che il loro nuovo iPad scricchiolava in modo udibile quando veniva utilizzato al di fuori di una custodia protettiva.

Dobbiamo ammettere che non abbiamo riscontrato problemi di questo tipo con il modello che abbiamo recensito di recente, ma è emerso un thread su Reddit con una serie di lamentele.

"Ho ordinato e ricevuto due iPad Air 2022 blu oggi e sono un po' scioccato", ha scritto l'utente mezzox3312. "La piastra posteriore in alluminio è molto più sottile rispetto all'iPad 4 che ho anch'io. Quando tieni il dispositivo puoi quasi sentire la batteria attraverso la piastra. Entrambi gli iPad hanno la stessa sensazione e quando li tieni emettono scricchiolii".

Il post è stato seguito da un altro utente, PalmTree888, che ha anche caricato un video su YouTube Shorts di un nuovo iPad con lo stesso problema. Puoi vederlo qui .

Molti altri hanno anche pubblicato che i loro nuovi modelli di iPad Air sembravano più fragili rispetto alla variante 2020. Tuttavia, c'erano anche altri che affermavano che lo stesso dispositivo andava bene per loro.

Vale la pena notare, quindi, che potrebbe essere solo un batch difettoso ricevuto da alcuni utenti e la maggior parte risulta essere a posto. Come abbiamo detto sopra, non abbiamo riscontrato lo stesso problema noi stessi.

Inoltre, se il tuo iPad Air scricchiola o si sposta in qualche modo, ti consigliamo di contattare il servizio clienti Apple o il Genius Bar locale.

Scritto da Rik Henderson.