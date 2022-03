Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato un iPad Air di quinta generazione, uno che funziona con lo stesso chip M1 dei modelli iPad Pro e supporta anche la connettività 5G.

Rivelato come parte dell'evento "Peek Performance" di Apple il 7 marzo, la società afferma che il nuovo tablet fa un grande balzo in avanti rispetto ai precedenti modelli Air.

Il dispositivo da 10,9 pollici parte da $ 599 / £ 569 / € 699 ed è disponibile per il preordine qui prima della data di vendita del 18 marzo. È inoltre disponibile in cinque diverse finiture: grigio siderale, luce stellare, rosa, viola e blu, con una memoria di 64 GB o 256 GB.

L'aumento delle prestazioni propagandato, ovviamente, è in gran parte dovuto all'introduzione del chip M1, che secondo Apple fornisce un aumento del 60% delle prestazioni rispetto all'iPad Air 4 . La GPU a 8 core, osserva anche l'azienda, garantisce che la grafica possa essere fornita due volte più velocemente rispetto al modello 2020.

Per coloro che optano per il modello Wi-Fi e cellulare dell'iPad Air 5 (disponibile a partire da $ 749 / £ 719 / € 869), sarà anche in grado di attingere alle potenze cellulari del 5G. Ciò fornisce una spinta cruciale a coloro che desiderano una lavagna in grado di raggiungere il picco di connettività in movimento senza estendersi al prezzo richiesto dell'iPad Pro.

E mentre i salti di prestazioni e il supporto 5G sono le aggiunte principali della nuova generazione, ci sono un altro paio di cose che Apple ha inserito lì.

Dispone anche di una fotocamera frontale da 12 MP e, dato il supporto per Center Stage , ora significa che tutti i modelli di iPad offrono la possibilità per la fotocamera di mantenere l'utente nell'inquadratura mentre si muove. Questo si aggiunge anche alla fotocamera da 12 MP sul retro dell'iPad Air, che consente video 4K, scansione di documenti e supporto AR.

È interessante notare che la porta USB-C ora è anche due volte più veloce della generazione precedente, consentendo trasferimenti di dati fino a 10 Gbps. Ciò dovrebbe garantire che le importazioni di file video o foto di grandi dimensioni vengano ora completate più rapidamente, il che è un vantaggio utile considerando il numero di altri dispositivi e accessori a cui il nuovo iPad Air può connettersi.

Naturalmente, l'iPad Air 5 non è stata l'unica cosa che Apple ha annunciato durante il suo evento, con il sipario tirato anche su iPhone SE (2022) , Apple Mac Studio e Studio Display .

Scritto da Conor Allison.