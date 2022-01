Apple iPad Air (2022) potrebbe arrivare questa primavera con A15 Bionic

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si prevede che Apple terrà un evento speciale questa primavera per aggiornare parte della sua gamma di prodotti e potenzialmente svelare un aggiornamento per iPhone SE, ma anche l'iPad Air potrebbe essere in linea per ottenere un po' di amore.

Il superbo Air aggiornato è stato lanciato nel 2020, anche se il suo nuovo design non sembra vecchio come quello, il che significa che mentre rimane un tablet molto potente, Apple ha un po' di nuova potenza da aggiungere ad esso senza dover andare troppo molto sforzo.

L'aggiunta principale sarà il chip A15 Bionic di Apple, che può vantare più potenza di quella che l'iPad Air 2020 può eguagliare, e che sarebbe un aggiornamento sensato anche se minore sotto il cofano, proprio il tipo che Apple ama fare per mantenere le cose rilevanti.

Sebbene alla linea iPad Pro sia stato concesso l'accesso ai chip M1 di Apple, mantenere l'iPad Air un po' meno superpotente comincerebbe anche ad aprire di nuovo il divario tra Air e Pro, il che in realtà è una buona cosa quando si tratta di chiarezza di marketing. Dopotutto, quando l'iPad Air 2020 è stato lanciato, ha speso un bel po' di tempo mentre era l'iPad più potente che potresti ottenere.

Secondo Apple Insider ci saranno anche altri cambiamenti graditi, come una fotocamera selfie grandangolare FaceTime da 12 MP aggiornata e un aggiornamento alle capacità del flash dell'unità principale della fotocamera, oltre all'arrivo della connettività 5G, ma sospettiamo che l'headliner sarà quello chip più recente.

Fino a quando Apple non ha effettivamente annunciato qualcosa, tuttavia, questa rimane una voce, quindi non essere troppo scioccato se un evento primaverile si svolge in città senza notizie sull'iPad Air.

Scritto da Max Freeman-Mills.