(Pocket-lint) - Apple dovrebbe aggiornare l' iPad Pro nel 2022 e di recente sono emersi online i rendering del dispositivo ancora da confermare.

Secondo le nuove immagini trapelate condivise dal sito web cinese MyDrivers , il prossimo modello di Apple iPad Pro presenterà una tacca del display per ospitare sensori frontali, una configurazione a tripla fotocamera sul retro, cornici più sottili e un design simile alla serie iPhone 13 di Apple.

Il prossimo iPad Pro potrebbe anche presentare una struttura in lega di titanio, per fornire una migliore durata e una resistenza ai graffi superiore.

Per quanto riguarda le fotocamere sul ponte, i rendering indicano che il modulo della fotocamera posteriore dell'iPad Pro potrebbe essere dotato di un sensore LiDAR , che fornirebbe una migliore esperienza di realtà aumentata sul tablet. Altre specifiche della fotocamera per il prossimo iPad Pro non sono ancora note.

Facendo eco alle voci precedenti , il rapporto con questi rendering trapelati affermava che la serie 2022 di iPad Pro verrà probabilmente lanciata nei modelli da 11 pollici e 12,9 pollici con display OLED. Gli schermi saranno in realtà un display LTPO con tecnologia OLED a doppio strato, ha aggiunto il rapporto.

Tieni presente che Apple non ha ancora confermato alcuna informazione sulla sua linea di iPad Pro per il prossimo anno. Ciò significa che tutto ciò che riguarda quest'ultima perdita, inclusi i rendering, è soggetto a modifiche e potrebbe non concretizzarsi.