Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I modelli Apple iPad e iPad Pro spingono il lavoro mobile e l'intrattenimento ai limiti senza dover estrarre il laptop, ma stai sfruttando al massimo il tuo nuovo tablet?

Qui esaminiamo alcuni dei modi in cui puoi massimizzare il tuo flusso di lavoro in movimento o semplicemente goderti di più il tuo iPad in casa.

Questi sono i migliori suggerimenti e trucchi per iPad per aiutarti a padroneggiare il tuo tablet Apple e il software iPadOS.

squirrel_widget_171002

Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo del tuo iPad e continua a scorrere verso l'alto per accedere a App Switcher. Da qui, puoi passare tra le app che hai aperto.

Scorri verso il basso dall'icona della batteria in alto a destra sullo schermo del tuo iPad per accedere al Centro di controllo. Tenere premute le icone all'interno del Centro di controllo offrirà anche più opzioni e impostazioni. Puoi personalizzare i controlli aprendo Impostazioni > Centro di controllo > Scegli quali controlli vuoi aggiungere o rimuovere.

Per vedere le tue ultime notifiche in iPadOS, scorri verso il basso dall'angolo in alto a sinistra dello schermo e le tue notifiche appariranno al centro del display del tuo iPad.

Scorri verso il basso dalla Home page del tuo iPad per accedere alla barra di ricerca. Questo farà apparire anche i suggerimenti di Siri.

Se hai una Smart Keyboard collegata al tuo iPad, puoi premere Cmd + Barra spaziatrice per visualizzare la barra di ricerca su iPad.

Se stai utilizzando i modelli di iPad Pro (2018) o successivi, o iPad Air (2020), puoi passare da un'app all'altra scorrendo verso l'alto sulla lunga barra bianca nella parte inferiore dello schermo dell'iPad Pro proprio come puoi sul pulsante modelli di iPhone senza . Per altri modelli di iPad, tocca due volte il pulsante Home di Touch ID.

Per chiudere le finestre su iPad: avvia l'App Switcher (vedi sopra) > scorri verso l'alto sull'app o sulla finestra che desideri chiudere.

Per tornare alla schermata Home dell'iPad, scorri rapidamente verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo se stai utilizzando un iPad Pro o iPad Air (2020), oppure premi il pulsante Home Touch ID per altri iPad.

Se disponi di un modello iPad Pro 2018 o successivo o di un iPad Air (2020), puoi toccare un punto qualsiasi dello schermo per riattivare l'iPad. Se hai un altro iPad, premi il pulsante Home di Touch ID.

Se stai leggendo un documento in iBooks, toccando il lato sinistro dello schermo del tuo iPad tornerai alla pagina precedente. Se ti trovi in un'altra app, come Safari, scorrendo da sinistra a destra sullo schermo del tuo iPad tornerai alla schermata precedente.

Per cambiare l'orientamento su iPad, capovolgi semplicemente l'iPad in orizzontale per un orientamento orizzontale o verticale per un orientamento verticale. Se desideri interrompere la rotazione del display dell'iPad quando lo giri, scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra della schermata Home per aprire il Centro di controllo, quindi tocca l'icona con il cerchio e la freccia attorno al lucchetto.

È possibile avere una finestra dell'app mobile (app Slide Over) in esecuzione sull'app principale in iPadOS. Per visualizzare un'app secondaria: Scorri lentamente verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo dell'iPad fino a quando non viene visualizzato il Dock > Togli il dito dallo schermo > Tocca e tieni premuta l'icona dell'app che desideri caricare > Trascinala dal Dock su lo schermo.

L'app secondaria verrà quindi visualizzata sopra l'app principale che stavi già utilizzando.

Se utilizzi iPadOS 15 o versioni successive, puoi aprire App Switcher e trascinare un'app su un'altra app per avviare Split View. Puoi anche aprire un'app e toccare i tre punti nella parte superiore del display per accedere a Slide Over o Split View.

Per spostare l'app Slide Over secondaria sull'altro lato dello schermo: trascina dalla parte superiore della finestra (lì vedrai una lunga linea grigia). Puoi spostarlo sul lato sinistro o destro dello schermo.

Con la tua app Slide Over, o app secondaria, che fluttua sopra l'app principale sullo schermo del tuo iPad, trascina la parte superiore di quella finestra pop-up verso l'alto o verso il basso. L'app riempirà parte dello schermo, insieme alla tua app principale per dividere lo schermo dell'iPad in due e ti consentirà di utilizzare entrambe le app contemporaneamente.

In alternativa, se utilizzi iPadOS 15 o versioni successive, avvia App Switcher e trascina un'app sull'altra. Se sei già in un'app, tocca i tre punti nella parte superiore del display e scegli un'altra app.

Per impostazione predefinita, l'app Slide Over o l'app secondaria occupa il 50% dello schermo del tuo iPad quando avvii la modalità schermo diviso. Se vuoi rendere l'app secondaria l'app principale o più grande o ridurla, sposta la linea di divisione scura a sinistra oa destra e le dimensioni dello schermo cambieranno di conseguenza.

Per uscire dallo schermo diviso o eliminare l'app Slide Over: scorri verso l'alto dalla barra nera nella parte inferiore dell'app che desideri rimuovere. Apparirà quindi sopra l'altra app e scorri verso l'alto per rimuovere l'app.

Assicurati di avere l'app Foto o l'app File in esecuzione insieme a Mail o Messaggi. Puoi quindi trascinare e rilasciare file e immagini in e-mail o messaggi. Trova l'immagine/file che desideri e trascinala sul messaggio o sull'e-mail che stai componendo.

Fai in modo che Safari sia in esecuzione insieme a Note nella vista Schermo diviso. Puoi quindi trascinare pezzi di testo o un URL da Safari in Notes. Tocca il testo che desideri copiare, quindi premilo a lungo e trascinalo su Note. Dovrai avere entrambe le app aperte sullo stesso schermo affinché funzioni.

C'è una funzione chiamata Focus in iPadOS 15 che ti consente di filtrare automaticamente le notifiche in base a ciò che stai facendo. È possibile selezionare una delle opzioni standard di Focus - Non disturbare, Personale, Lavoro, Sleep - oppure è possibile creare un Focus personalizzato.

Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra dell'iPad per avviare Centro di controllo > Tocca Focus > Scegli un Focus preimpostato o seleziona Nuovo Focus. Toccando i tre punti accanto a un Focus puoi personalizzarlo.

Se utilizzi iPadOS 15 o versioni successive, il Dock avrà una libreria di app in cui tutte le tue app saranno facilmente accessibili e preordinate per te. Tocca l'icona con le quattro app per avviare la libreria delle app. Nella parte superiore della Libreria app, puoi cercare qualsiasi app.

Puoi aggiungere widget alla schermata iniziale sul tuo iPad. Per aggiungere widget alla schermata Home: tocca e tieni premuta la schermata Home > tocca "+" nell'angolo in alto a sinistra per aggiungere altri widget > Fatto.

Smart Stack ti mostra le informazioni rilevanti per tutto il giorno, come il meteo, il tuo prossimo evento del calendario o le foto della tua libreria. Per aggiungere uno stack intelligente alla schermata Home: tocca e tieni premuta la schermata principale > tocca "+" > tocca Stack intelligente > Aggiungi widget > Fatto.

Tutti gli iPad che supportano iPadOS offrono la modalità oscura. Per attivare o disattivare la modalità Scuro: apri Impostazioni > Schermo e luminosità > Seleziona o deseleziona Scuro. Se tocchi Opzioni di seguito, sarai in grado di impostare un programma.

Se vuoi sapere che tipo di iPad possiedi o scoprire la generazione: apri Impostazioni > Generali > Informazioni. Da qui, sarai in grado di vedere quale versione del software stai utilizzando, nonché qual è il nome del modello del tuo iPad e quale numero di modello. Il numero di serie si trova anche qui.

È possibile aggiungere la vista Oggi alla schermata Home del tuo iPad. Scorri verso destra dalla schermata Home, tieni premuto e quindi attiva l'interruttore per mantenere la visualizzazione Oggi nella schermata Home.

Today View ti fornirà informazioni tempestive dalle tue app preferite, a colpo d'occhio. Puoi aggiungere e organizzare i widget in modo da avere esattamente quello che vuoi che appaia - guarda il suggerimento qui sotto per scoprire come.

Speciale tecnologico 2021 - Podcast tascabile 134 Di Rik Henderson · 23 dicembre 2021

Scorri fino alla fine della vista Oggi e premi "Modifica". Da qui, puoi aggiungere e rimuovere widget, nonché modificare i preferiti bloccati in alto e riordinare come desideri che appaiano i widget.

Se hai perso il tuo iPad e hai un altro dispositivo Apple: apri l' app Dov'è (cerchio verde con un punto blu su sfondo bianco) > tocca Dispositivi in basso > tocca il tuo iPad dall'elenco > quindi puoi scegliere una serie di opzioni, inclusa la riproduzione di un suono se pensi di aver perso il tuo iPad nelle vicinanze o ottenere indicazioni stradali per la sua ultima posizione nota.

Con iPadOS e macOS Catalina o versioni successive, è possibile utilizzare un iPad come display secondario del tuo Mac. Dovrai aver effettuato l'accesso sia all'iPad che al Mac con lo stesso ID Apple. Leggi la nostra funzione separata su come funziona Sidecar e come avviarlo .

Per lavorare su file da un'unità esterna sull'iPad: collega l'unità esterna all'iPad utilizzando un adattatore > Apri file > tocca l'unità esterna nella barra laterale. Puoi quindi estrarre l'unità quando hai finito.

Aggiungi app al Dock dell'iPad semplicemente premendo a lungo l'icona di un'app e trascinandola in posizione nel Dock. Il Dock può contenere fino a 13 app o cartelle e altre due app "più recenti". Se hai solo 11 app nel Dock, puoi avere altre tre app "più recenti".

Per impostazione predefinita, c'è una piccola sezione del Dock dell'iPad riservata alle app utilizzate di recente. Si trova a destra del Dock e separato dalle altre app ancorate da una sottile linea di demarcazione verticale. Se non desideri che le app recenti vengano visualizzate: apri Impostazioni > Schermata principale e Dock > Disattiva Mostra app suggerite e recenti nel Dock.

La tastiera dell'iPad ti consente di accedere facilmente ai simboli e ai numeri che usi di frequente. Scorri rapidamente verso il basso sul tasto corrispondente per accedere ai simboli e ai numeri di punteggiatura principali. Le opzioni secondarie sono ancora accessibili toccando il tasto dei simboli.

In iPadOS, puoi pizzicare per ridurre la tastiera e spostarla dove preferisci sul display del tuo iPad. Ciò non solo consente la digitazione con una sola mano, ma puoi anche vedere più di ciò che è sul display del tuo iPad senza che la tastiera si intrometta.

Per copiare e incollare su un iPad con iPadOS, seleziona un'immagine o un testo e pizzica con tre dita per copiare. Per incollare, pizzicare con tre dita.

Apri l'app Note> tocca l'icona della fotocamera in alto a destra> scegli "Scansiona documenti" e scatta una foto di un documento. Puoi scegliere di rilevare il documento automaticamente o farlo manualmente. Una volta scattata la foto, l'iPad può riallinearla automaticamente per renderla un documento piatto e modificabile.

Per acquisire uno screenshot sull'iPad, premi e rilascia rapidamente il tasto Home e il tasto Standby/Riattiva. Puoi quindi toccare la miniatura per contrassegnare lo screenshot o condividerlo. Tutti gli screenshot verranno visualizzati nell'app Foto .

Per quelli con un iPad Pro (2018) o successivo, o un iPad Air (2020), premi e rilascia rapidamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante Standby/Riattiva.

Se vuoi stampare lo schermo, tocca lo screenshot e poi il rettangolo con la freccia, seguito da Stampa. Dovrai essere collegato a una stampante affinché funzioni.

Se attivi Foto di iCloud, tutte le foto che scatti o modifichi sul tuo iPad o su un altro dispositivo Apple saranno accessibili su tutti i tuoi dispositivi. Apri Impostazioni> Tocca il tuo nome in alto> iCloud> Foto> Attiva foto iCloud.

Puoi creare cartelle per aiutarti a organizzare le tue app. Per creare una nuova cartella, tocca e tieni premuta un'app > Riorganizza app > Trascina un'app sopra l'altra e verrà creata una cartella. Puoi quindi rinominare la cartella toccando l'intestazione nella parte superiore della cartella.

Se hai diversi membri della famiglia che utilizzano tutti dispositivi Apple, vale la pena configurare Family Sharing in modo da poter condividere lo spazio di archiviazione e le app di iCloud tra i dispositivi. Puoi leggere tutto su Family Sharing nella nostra funzione separata , ma per iniziare, apri Impostazioni > Tocca il tuo nome > Configura Family Sharing.

Avrai bisogno di un mouse Bluetooth se vuoi collegarlo al tuo iPad. Apri Impostazioni> Tocca Bluetooth> Assicurati che il Bluetooth del tuo mouse sia acceso> Seleziona il mouse dalla sezione Altri dispositivi> Segui le istruzioni di accoppiamento.

Per impostazione predefinita, il tuo iPad probabilmente si bloccherà automaticamente dopo due minuti, il che significa che lo schermo si oscurerà se non lo hai utilizzato per quei due minuti. Per mantenere acceso lo schermo dell'iPad più a lungo: apri Impostazioni > Display e luminosità > Blocco automatico > Scegli tra 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti e Mai.

I modelli di iPad Pro (2018) e la nuova funzionalità Face ID significa che, come gli ultimi iPhone, puoi sbloccarli con la tua faccia. Face ID consente di memorizzare fino a due volti per sbloccare il dispositivo senza passcode. Vai su Impostazioni > Face ID e codice > Configura un aspetto alternativo.

Se disponi di un modello di iPad Touch ID, puoi aggiungere fino a cinque impronte digitali in modo che dita o persone diverse possano utilizzare Touch ID per sbloccare l'iPad senza dover inserire il codice.

Apri Impostazioni > Touch ID e codice > Digita il codice (se richiesto) > Aggiungi un'impronta digitale.

Vai a Messaggi > Scrivi un messaggio per un amico > Tocca l'icona Memoji > Tocca un adesivo > Trascinalo nella conversazione.

Per rispondere direttamente a un messaggio precedente in iMessage: Apri Messaggi > Apri la chat > Tocca due volte il fumetto del messaggio > Tocca rispondi.

Per i modelli di iPad Pro (2018) e successivi, puoi utilizzare Memoji e Animoji in una chiamata FaceTime. Effettua prima la chiamata FaceTime alla persona con cui vuoi parlare e poi quando sei in chiamata premi l'icona a forma di stella per rivelare i caratteri Animoji e Memoji. È quindi possibile continuare la conversazione o cambiare i caratteri premendo un pulsante.

L'iPad dovrebbe visualizzare automaticamente l'ora corretta, ma se desideri modificare l'ora o impostare l'orologio dell'iPad su un formato a 12 o 24 ore o modificare il fuso orario: apri Impostazioni > Generali > Data e ora.

Da qui, se si disattiva l'interruttore Imposta automaticamente, è possibile modificare l'ora. Puoi anche attivare o disattivare l'orario di 24 ore, scegliere il fuso orario e scegliere se vuoi che la data venga visualizzata nella barra di stato nella schermata Home.

Apri Impostazioni> Scorri verso il basso fino a Safari> Scorri verso il basso fino a Cancella cronologia e dati del sito web> Cancella.

Se vuoi cambiare la home page su Safari - impostala su Google per esempio - allora dovrai aprire Safari sul tuo iPad > Vai alla pagina che vuoi impostare come home page > Tocca il rettangolo con la freccia in alto a destra dello schermo > Aggiungi alla schermata Home > Rinomina la pagina se lo desideri > tocca Aggiungi in alto a destra.

Apri Impostazioni > Touch ID e passcode / Face ID e passcode > Scorri verso il basso fino alla sezione "Consenti accesso se bloccato". Attiva o disattiva ciò a cui vuoi poter accedere quando il tuo iPad è bloccato.

Se il tuo iPad è in carica, ci sarà un simbolo di un fulmine accanto all'icona della batteria in alto a destra sul display del tuo iPad. Se il tuo iPad è bloccato, una grande icona della batteria apparirà al centro della schermata di blocco dell'iPad.

Per caricare il tuo iPad più velocemente, potresti provare a mettere il tuo iPad in modalità aereo. Per fare ciò, scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra della schermata Home dell'iPad e tocca l'aereo.

Tuttavia, il modo migliore per ricaricare la batteria del tuo iPad più velocemente è acquistare il caricabatterie USB-C da 30 W di Apple e un cavo da USB-C a Lightning o un cavo da USB-C a USB-C, a seconda del modello di iPad che possiedi. Se hai un MacBook, potrebbe essere necessario acquistare solo il cavo poiché i MacBook più recenti sono dotati di un caricabatterie rapido nella confezione.

Apri Impostazioni > Batteria. Da qui potrai vedere gli ultimi 10 giorni di utilizzo o le ultime 24 ore, a seconda della scheda selezionata. Sotto ogni scheda ci sarà un grafico e un elenco di app che mostrano l'utilizzo della batteria per app.

Apri Impostazioni> Batteria> Attiva o disattiva la percentuale della batteria.

Per connettere Apple Pencil all'iPad, collegalo alla porta Lightning nella parte inferiore dell'iPad. Dovrai quindi confermare l'associazione e il tuo iPad e l'App Pencil saranno collegati e pronti per l'uso.

Se hai una Apple Pencil e un iPad che la supporta: Riattiva lo schermo > tocca due volte Blocca schermo con la punta della Apple Pencil e sarai in grado di aprire Note e iniziare a creare una nuova nota. Funziona anche se lo schermo è bloccato.

Per assicurarti che questa funzione sia attivata: apri Impostazioni > Note > Imposta cosa vuoi che faccia la funzione "Accedi alle note dalla schermata di blocco". Puoi fare in modo che crei sempre una nuova nota o riprenda l'ultima nota creata sulla schermata di blocco.

Se il tuo iPad esegue iPadOS 15 o versioni successive, puoi scorrere dall'angolo in basso con il dito o con l'Apple Pencil per prendere una nota rapida. Potrebbe essere una lista della spesa veloce o scrivere un numero di telefono, ad esempio.

Per gli iPad con iOS 14 o versioni successive, se disegni forme con Apple Pencil e ti fermi alla fine del disegno, la forma perfetta scatterà in posizione.

Disegna una stella, un cuore, un cerchio, un quadrato o un'altra forma e poi tieni la matita all'estremità della forma finché la forma perfetta non scatta in posizione.

Nell'app Note, usa la tua Apple Pencil per iniziare a scrivere una nota scritta a mano. È possibile passare da note scritte a mano a note digitate all'interno della stessa nota.

Troverai il campo Cerca nel menu laterale di Note nella parte superiore delle tue note. Puoi usarlo per cercare note scritte a mano e dattiloscritte. Se la tua calligrafia è abbastanza chiara, Notes comprende ciò che stai scrivendo.

Con la tua Apple Pencil, puoi firmare rapidamente documenti, annotare PDF o pagine web semplicemente posizionando la punta della Apple Pencil sullo schermo.

Se stai utilizzando Apple Pencil (2a generazione) con i modelli di iPad Pro (2018) o successivi, puoi modificare la funzione del doppio tocco.

Vai in Impostazioni > Apple Pencil. Qui puoi scegliere di alternare tra lo strumento corrente e la gomma, lo strumento corrente e l'ultimo utilizzato o mostrare la tavolozza dei colori. Puoi anche scegliere di disattivare completamente la funzione. Questa funzione non è disponibile sull'Apple Pencil di prima generazione.

Con una Smart Keyboard per iPad Apple, puoi tenere premuto il tasto "CMD" per visualizzare tutte le scorciatoie da tastiera disponibili. Nella maggior parte dei casi, questi corrispondono a quelli che potresti essere abituato a utilizzare su un Mac se ne hai uno.

Cmd + N: apre una nuova finestra, utile per la visualizzazione divisa in Safari.

Cmd + H: ti porta alla schermata principale.

Cmd + barra spaziatrice: ti porta direttamente alla ricerca.

Cmd + Tab: consente di scorrere tra le app aperte.

Tieni premuto Cmd: mostra le scorciatoie nelle app.

Cmd + Maiusc + 3: acquisisce uno screenshot dell'intero schermo.

Cmd + Maiusc + 4: acquisisce uno screenshot e quindi lo apre automaticamente in modalità di markup.

Se stai utilizzando un modello di iPad Pro (2018) o successivo con Face ID, puoi semplicemente toccare la barra spaziatrice e l'iPad si apre. Assicurati solo di guardare la fotocamera Face ID quando lo fai.