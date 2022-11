Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non è un segreto che la memoria interna dei tablet Fire di Amazon sia un po' limitata. Se vi è mai capitato che un bambino si lamentasse perché non poteva scaricare altri giochi o video sul suo tablet, lo saprete meglio di chiunque altro.

Fortunatamente, è possibile espandere la memoria di quasi tutti i modelli di tablet Fire. Di certo, è possibile espandere la memoria di qualsiasi modello più recente e persino utilizzare una funzione che consente di adottare la scheda microSD come memoria interna su cui salvare app e giochi.

Di cosa ho bisogno?

È necessaria una scheda microSD, preferibilmente di "Classe 10" per garantire una velocità di lettura e scrittura sufficiente. Al giorno d'oggi sono molto convenienti; anche le versioni base di Amazon hanno velocità di lettura e scrittura elevate, quindi non dovrete preoccuparvi delle prestazioni.

Tuttavia, vi consigliamo di acquistare una SanDisk Ultra: potrete avere una scheda di Classe 10 da 128 GB a un prezzo molto ragionevole e raddoppiare o quadruplicare lo spazio di archiviazione del vostro tablet Fire. Inoltre, le applicazioni funzioneranno bene se decidete di utilizzare la scheda SD come memoria interna.

Naturalmente, se volete più di 128 GB, potete ottenerli. La maggior parte dei tablet Fire supporta fino a 512 GB aggiuntivi, e alcuni dei modelli più grandi e recenti supportano addirittura fino a 1 TB di memoria aggiuntiva. Tuttavia, riteniamo che 128 GB siano sufficienti per la maggior parte delle persone.

Quali modelli di tablet Fire possono essere espansi?

Fire 7, Fire HD 8 e Fire HD 10

Tutti i modelli attuali di tablet Fire supportano una scheda microSD e anche molti modelli precedenti. Basta cercare il piccolo sportello di plastica sul bordo inferiore se lo si tiene in orientamento orizzontale con la fotocamera in alto.

Ciò significa che è possibile acquistare uno qualsiasi dei tablet Fire attualmente offerti da Amazon e sapere che sarà possibile aggiungere spazio di archiviazione se e quando necessario.

Come si espande lo spazio di archiviazione?

Fortunatamente, il processo di inserimento della scheda SD nel tablet è semplice. Tutto quello che dovete fare è individuare la già citata porta SD sotto lo sportello di plastica.

Se si tiene il Fire HD 8 in modalità orizzontale con la fotocamera sul bordo superiore, la porta microSD si trova sul bordo inferiore, vicino all'angolo destro. Se si tiene in verticale con le porte e i pulsanti sul bordo inferiore, la porta microSD si trova sul lato destro, vicino all'angolo sinistro.

Aprire lo sportello di plastica e spingere la scheda microSD con la parte superiore rivolta verso l'alto e i punti di contatto dorati sul lato inferiore rivolti verso il basso (o nella stessa direzione del retro della tavoletta).

Messaggio 'Scheda microSD incompatibile', cosa devo fare?

Se sul tablet Fire compare una notifica che indica che la scheda SD inserita non è supportata o è difettosa, è necessario formattarla. Anche in questo caso si tratta di una procedura abbastanza semplice. Basta toccare l'opzione "Formatta e cancella" sulla notifica per accedere alla schermata di formattazione della scheda. È possibile scegliere se formattarla come scheda SD standard "portatile" o se formattarla per adottarla come memoria interna.

Se volete pulirla e formattarla di nuovo manualmente, potete andare in Impostazioni > Archiviazione > Scegliere la scheda SD, quindi toccare i tre punti nell'angolo superiore e selezionare "formatta come memoria portatile" o "formatta come memoria interna".

Utilizzare la scheda SD come memoria interna sul tablet Fire

Poiché il sistema operativo del tablet Fire è basato su Android e Android ha la capacità di "adottare" l'archiviazione esterna come interna da alcuni anni, è possibile utilizzare una scheda di memoria come memoria interna. Ciò significa che non solo è possibile salvare file e contenuti su di essa, ma anche installare applicazioni ed eseguirle dalla scheda microSD.

Anche in questo caso, se viene visualizzato il messaggio "scheda microSD incompatibile", toccare l'opzione "Formatta e cancella" sul messaggio pop-up e scegliere "usa come memoria interna". Leggete l'avviso di cancellazione del contenuto esistente dalla scheda e toccate "formatta il dispositivo di archiviazione". Ora attendete il completamento della formattazione.

Spostare le applicazioni o i dati della tavoletta Fire sulla scheda SD

Una volta che la scheda è stata formattata, è possibile spostare i dati, i contenuti e le applicazioni sulla scheda SD. Si tratta di una procedura semplice. Per spostare contenuti/dati la procedura è la seguente:

Aprire le Impostazioni Toccare "Archiviazione". Selezionare "Sposta dati su scheda SD". Nella schermata successiva, confermare che si desidera spostare i dati/contenuti.

È tutto. Attendere che il tablet sposti i contenuti dalla memoria interna alla scheda microSD. La procedura è quasi identica per lo spostamento delle app:

Aprire le Impostazioni Toccare "Memoria". Selezionare "Sposta le app sulla scheda SD". Leggere l'avviso a comparsa, quindi toccare "Sposta app".

Il processo di spostamento delle app dalla memoria interna a quella SD richiede un po' di tempo, per cui potrebbe essere necessario avere un po' di pazienza e attendere che il processo si concluda.

