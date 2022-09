Amazon annuncia il nuovo 2022 Fire HD 8 - ma quali sono le novità?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'ultimo aggiornamento dell'Amazon Fire HD 8 risale al 2020, con un nuovo design complessivo. L'ultimo aggiornamento di Amazon aumenta la potenza, con un incremento del 30% grazie all'aggiornamento del processore.

La versione 2022 del Fire HD 8 ha sostanzialmente lo stesso design e le stesse dimensioni, ma il peso è leggermente diminuito, rendendo questo popolare tablet da viaggio un po' più portatile.

Come in precedenza, esistono diverse versioni di questo dispositivo: c'è il modello Fire HD 8 standard, ma poi si passa al Fire HD 8 Plus che ha 3 GB di RAM e ricarica wireless Qi - ed è compatibile con il dock di ricarica wireless di Amazon.

Poi ci sono le versioni per bambini. Si tratta del Fire HD 8 Kids e del Fire HD 8 Kids Pro. Questi tablet sono fondamentalmente uguali, ma destinati a una fascia d'età leggermente diversa. Il modello Kids è destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni, mentre il modello Kids Pro è destinato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

L'hardware è lo stesso, ma l'esperienza software è leggermente diversa, pensata per adattarsi meglio ai bambini più grandi.

Come in precedenza, il Fire HD 8 è dotato di un display da 8 pollici con risoluzione di 1200 x 800 pixel. Lo spazio di archiviazione è di 32 o 64 GB, con supporto per microSD fino a 1 TB, mentre la batteria promette 13 ore di utilizzo.

Il tablet si ricarica in 5 ore con il caricabatterie da 5W in dotazione, ma è in grado di supportare una ricarica fino a 15W (per questo è necessario fornire il proprio caricabatterie). Come già detto, il Plus è dotato di ricarica wireless Qi, con il dock venduto separatamente.

Non si tratta quindi di un grande cambiamento per la famiglia di dispositivi Fire HD 8, ma più che altro di un aggiornamento di metà vita e di un riflesso del fatto che questi tablet sono molto apprezzati da un'ampia gamma di utenti.

I tablet saranno disponibili a partire dal 19 ottobre 2022, ma sono già disponibili per il pre-ordine.

Sono disponibili in diversi colori, tra cui l'accattivante Rose (rosa). Abbiamo sempre apprezzato il Fire HD 8 e siamo certi che il modello 2022 continuerà a essere uno dei dispositivi più popolari di Amazon. È ottimo per la visione di film e per l'intrattenimento, ed è un compagno di viaggio conveniente.

Scritto da Chris Hall.