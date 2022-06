Gli abbonamenti Amazon Kids+ vengono "ristrutturati", il livello più economico per un singolo bambino viene eliminato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha contattato gli abbonati ad Amazon Kids+ per informarli delle modifiche apportate al prezzo del servizio.

Amazon afferma che le modifiche sono state apportate per semplificare la tariffazione: ora c'è un unico prezzo per gli abbonati Prime e un unico prezzo per coloro che non sono abbonati a Prime.

Il prezzo sarà di 3,99 £ / 4,99 $ / 4,99 € per gli abbonati Prime e di 6,99 £ / 9,99 € / 7,99 € per i non abbonati Prime.

Il grande cambiamento è che Amazon ha abbandonato il precedente livello che consentiva ai genitori di abbonarsi per un solo bambino. In precedenza era disponibile al prezzo di 1,99 £ / 2,99 $ / 2,99 € al mese e coloro che avevano approfittato di questa tariffa ridotta dovranno ora affrontare un aumento del prezzo di 2 £ / $ / 2 € al mese.

Il motivo è che gli abbonamenti ad Amazon Kids+ ora supportano solo il livello che consente l'accesso al servizio a quattro bambini. Coloro che in precedenza si erano abbonati al livello più costoso vedranno in realtà una riduzione del prezzo per adeguarsi al nuovo livello.

Quindi ci sono vincitori e vinti in questo rimescolamento del servizio - e c'è ancora l'opzione di pagare annualmente se si preferisce.

Amazon Kids+ offre l'accesso a una gamma completa di contenuti Amazon disponibili sui tablet Fire e sui dispositivi Kindle. Il vantaggio di abbonarsi al servizio è che si può configurare il proprio Kindle o tablet Fire per un bambino e si può accedere a una gamma completa di contenuti adatti alla sua età.

Ciò significa che non dovrete gestire ogni contenuto su questi dispositivi o acquistare continuamente altri contenuti per farli divertire.

Abbiamo una guida completa su come configurare un Kindle Amazon per un bambino e una guida su come configurare un tablet Fire per un bambino, se siete interessati a saperne di più sull'offerta e sulle opzioni disponibili.

Scritto da Chris Hall.