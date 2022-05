Amazon Fire 7 riceve l'aggiornamento 2022 con USB-C, più potenza e un nuovo design

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Fire 7, il tablet più economico di Amazon, ha funzionato per diversi anni con pochi cambiamenti. Ma nella nuova versione 2022 del tablet, Amazon ha apportato una sorta di restyling.

Abbiamo già visto mosse simili da parte del Fire HD 8 e del Fire HD 10, con un cambiamento nel design per ottenere cornici più strette e un look più moderno; il Fire 7 2022 ottiene lo stesso beneficio, ora più corto di circa 12 mm rispetto a prima, con quelle larghe cornici eliminate.

Più significativo è il miglioramento dei componenti interni, con il passaggio a un processore quad-core da 2,0GHz rispetto al precedente 1,3GHz e il raddoppio della RAM a 2GB. Amazon afferma che questo comporta un aumento delle prestazioni del 30%, che sarà molto apprezzato.

Lo spazio di archiviazione rimane invariato a 16 o 32 GB, con il supporto di una microSD da 1 TB, mentre la durata della batteria è ora di 10 ore anziché 7 ore.

Fortunatamente, la ricarica avviene tramite USB Type-C, quindi non c'è bisogno di un caricabatterie Micro-USB e si può caricare il tablet con il caricabatterie del laptop o del telefono (Android), il che è un vantaggio per chi viaggia, in quanto sarà necessario portare con sé meno cavi.

Si tratta di un netto passo avanti rispetto alla versione precedente di questo tablet, il che significa che sarà un po' più fluido quando si utilizza Fire OS - la versione di Android di Amazon - per navigare tra le app e i contenuti.

Questi tablet sono progettati intorno all'ecosistema di Amazon, quindi Prime Video è in primo piano, ma è possibile accedere a una gamma completa di servizi come Netflix o Disney+, oltre che alle app e ai giochi più popolari.

È presente anche Alexa, con controllo vocale, mentre le fotocamere anteriore e posteriore consentono di scattare foto ad hoc o, più probabilmente, di effettuare videochiamate.

Il prezzo è leggermente più alto rispetto alla versione precedente (che è ancora disponibile), ma riteniamo che gli aggiornamenti giustifichino il leggero aumento.

Come sempre, però, c'è la possibilità che questo tablet venga scontato durante eventi come il Prime Day e il Black Friday, se volete risparmiare ancora un po'. Il tablet è già disponibile per l'ordinazione, con spedizione verso la fine di giugno.

