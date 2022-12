Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I bambini adorano i tablet. Amano i giochi interattivi, amano avere accesso ai video da guardare e amano tutte le app. Il grande problema è che la maggior parte degli adulti ha un tablet per sé, il che significa che siete a pochi clic di distanza da contenuti o tentazioni di acquisto che non volete nelle mani di vostro figlio.

Uno dei migliori tablet per bambini è l'Amazon Fire, per una serie di motivi. In primo luogo, il prezzo; in secondo luogo, Amazon si è impegnata a fondo per fornire ai genitori i controlli necessari a garantire che il Fire sia un luogo sicuro per i bambini.

squirrel_widget_12852978

Quale tablet Fire dovrei comprare?

Una volta accettato il fatto che i bambini non hanno bisogno della tecnologia più recente e potente, le scelte da fare sono poche. Amazon vende diverse versioni del suo tablet Fire e noi consigliamo vivamente il modello base Fire 7, ideale per i bambini più piccoli.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tutti i modelli di Amazon Fire funzionano con la stessa interfaccia utente e offrono le stesse funzionalità software, compresi tutti i controlli necessari per renderlo sicuro per i bambini. Questo è un vantaggio rispetto a un normale tablet Android, che non lo ha (anche se il Family Link di Google ha qualche utilità), ed è sostanzialmente più economico di un iPad di Apple, anche se se avete acquistato molti contenuti iTunes o avete in mente app specifiche per iOS, questo potrebbe essere un ostacolo alla vostra scelta.

Amazon Fire

Il normale tablet Amazon Fire 7 è un tablet da 7 pollici, dotato di processore quad-core, Wi-Fi, Bluetooth e slot per schede microSD per l'espansione della memoria. È costruito in plastica, ma se lo acquistate per un bambino, vorrete una custodia che lo protegga a 360 gradi.

L'Amazon Fire è disponibile con capacità di archiviazione di 16GB o 32GB e con o senza "offerte speciali". Offerte speciali significa pubblicità sullo schermo di blocco e, se volete davvero proteggere i vostri figli, optate per non avere offerte speciali, con un sovrapprezzo di 10€/ 15€. Se volete più spazio di archiviazione, anche questo costa 10€/ 20€ in più, quindi probabilmente è meglio usare una scheda microSD.

squirrel_widget_12852483

Inoltre, è consigliabile inserire una custodia. Ci sono molte opzioni su Amazon.

Amazon Fire Kids

Tuttavia, esiste un modello speciale specifico per i bambini: si tratta di un tablet Amazon Fire dotato di una cover in gommapiuma. Le specifiche sono le stesse dell'Amazon Fire di cui sopra, con 16 GB di memoria e nessuna "offerta speciale", quindi il tablet in sé vale 59,99 dollari e circa 5 dollari per la cover. Inoltre, viene fornito con una garanzia di 2 anni senza problemi in caso di rottura.

La cosa più importante è che riceverete un abbonamento gratuito di un anno ad Amazon Kids+. Si tratta di un servizio di abbonamento che consente di accedere a numerosi contenuti specifici per i bambini. Ne parleremo più avanti, ma ricordate che alla fine dell'anno dovrete pagare o perderete l'accesso.

squirrel_widget_12864519

In realtà esistono due versioni per bambini. La versione normale è consigliata per i 3-7 anni, mentre il Fire 7 Kids Pro è per i 6-12 anni. La versione Pro è basata sul Fire HD 8 o Fire HD 10 (non esiste una versione Pro del Fire 7), ma la differenza principale è che il design della custodia è pensato per bambini un po' più grandi.

Come configurare il Fire di Amazon per i bambini

Passiamo ora ai dettagli. Quando si acquista un prodotto Amazon, questo deve essere registrato su un account Amazon. Dato che Amazon consente le famiglie, è meglio avere un dispositivo per bambini (Fire o Kindle) sul proprio account, con un profilo per bambini.

In questo modo non è necessario creare un nuovo account Amazon per loro, non è necessario registrare un indirizzo e-mail o fornire dettagli di pagamento, e Amazon sa che l'utente è un bambino e può creare uno spazio specifico per lui sul tablet Fire.

I tablet Amazon Fire, come i Kindle, possono essere suddivisi in due aree. La prima area è l'interfaccia completa con tutti i controlli, a cui avrete accesso come adulti, con accesso a tutti i vostri contenuti. La seconda è Amazon Kids (in precedenza Fire for Kids).

Come configurare Amazon Kids

Amazon Kids è un'area sicura dove è possibile controllare tutti i contenuti, impostare limiti di tempo e obiettivi giornalieri, disattivare il browser web, spegnere la fotocamera e la galleria e così via.

Come abbiamo detto sopra, è necessario accedere al tablet con il proprio account Amazon. In questo modo si registra il dispositivo e si ottiene il controllo del tablet tramite la Parent Dashboard di Amazon. Ciò significa che una volta configurato il tablet, è possibile controllarlo da un altro dispositivo.

Ecco cosa bisogna fare sul tablet:

Una volta registrato il tablet, fare clic sull'icona Amazon Kids nella schermata iniziale. Vi verrà richiesto di impostare una password, se non ne avete già una. Verranno visualizzati i profili dei bambini disponibili per l'uso in Amazon Kids dalla propria famiglia, oppure è possibile impostare un nuovo profilo di bambino. Al termine, toccare "continua". Si aprirà una pagina che consente di controllare la navigazione filtrata, i download e gli acquisti, gli annunci e le chiamate. In alternativa, è possibile utilizzare i cursori in alto per selezionare l'accesso limitato, moderato o completo. Successivamente, vi verrà chiesto di decidere se consentire agli utenti minori di vedere e richiedere contenuti che potrebbero non rientrare nella loro fascia d'età, come ad esempio Netflix, Disney+ e altre applicazioni di streaming. Potrete quindi selezionare alcune applicazioni popolari per bambini da installare, in modo da avere a disposizione alcuni contenuti per i vostri figli. È quindi possibile confermare l'indirizzo e-mail che si desidera notificare, ad esempio se il bambino richiede un'app a cui non ha accesso.

Una volta superate queste fasi iniziali, tutto è impostato per un utente bambino, ma Amazon Kids non è ancora in funzione. Si aprirà una schermata che mostra i profili dei bambini disponibili. Toccate un bambino e si aprirà Amazon Kids per quel bambino.

In alternativa, è possibile toccare la casella delle impostazioni e approfondire tutte le impostazioni disponibili. Tra queste, la rimozione dell'accesso alla fotocamera, l'impostazione di limiti di tempo e obiettivi giornalieri, la modifica del filtro di età disponibile, la gestione più granulare dei siti web accessibili o l'aggiunta di contenuti a cui si desidera che abbiano accesso e che altrimenti non sono inclusi nella normale selezione offerta da Amazon Kids.

Poiché Amazon Kids è pensato per i bambini, è un luogo sicuro e immediatamente riconoscibile, cambiando il design in modo da poter vedere a colpo d'occhio che sono nella zona giusta.

Per uscire da Amazon Kids, si può scegliere di uscire da un profilo, tornando alla schermata di blocco con tutte le icone dei profili utente. Per questo motivo è essenziale disporre di una password per tutti gli account degli adulti, per evitare che entrino nella vostra area e ottengano nuovamente l'accesso completo.

Aggiunta di app e contenuti ad Amazon Kids

Una delle cose che dovrete fare nella normale app Amazon Kids è nominare i contenuti a cui i vostri figli avranno accesso. In questo modo avrete un controllo completo, in quanto sarete responsabili di consentire l'accesso a varie app e giochi, a meno che non usiate Amazon Kids+, di cui parleremo tra poco.

È abbastanza facile aggiungere contenuti, ma è necessario seguire questi passaggi:

Nel profilo dell'adulto, andare su Amazon Apps e trovare l'app o il gioco desiderato, scaricarlo e installarlo. Aprire l'applicazione Amazon Kids e aprire le impostazioni del bambino a cui si desidera aggiungere il contenuto. Toccate "Aggiungi contenuto" e avrete la possibilità di condividere i contenuti sul tablet, aggiungere siti web o aggiungere video dal web. Selezionare il contenuto che si desidera aggiungere. Se si tratta di contenuti di cui si dispone, è possibile scegliere app, libri, Audible; se si tratta di siti web, è possibile aggiungere l'URL; i video portano a YouTube, dove è possibile selezionare i video a cui consentire l'accesso. Accedere nuovamente al profilo del bambino per accedere all'app o al contenuto.

In questo modo si ha la possibilità di aggiungere i contenuti a cui si desidera che il bambino abbia accesso. Sebbene Amazon Kids abbia accesso ad alcuni contenuti inclusi, suddivisi per temi o personaggi, è probabile che abbiate a disposizione alcuni contenuti che desiderate per vostro figlio, soprattutto quando diventa più grande. L'accesso alle app e ai giochi è sotto il vostro controllo, quindi potete decidere a cosa far accedere vostro figlio, al di là delle protezioni fornite da Amazon.

Se installate un servizio di streaming di film in modo che vostro figlio possa accedervi, dovrete essere responsabili dell'impostazione dei controlli parentali all'interno dell'applicazione stessa.

L'opzione di aggiungere siti web o video dal web consente di trovare contenuti che piacciono in modo specifico. In questo modo è possibile aggiungere, ad esempio, un sito web educativo o YouTube a cui si desidera che abbiano accesso senza dare libero accesso a tutto ciò che è presente su YouTube. Si noti che queste operazioni devono essere eseguite singolarmente, per cui può essere necessario un po' di tempo.

Le migliori offerte di iPad e tablet per il Cyber Monday 2022: grandi risparmi sui dispositivi più importanti Di Max Freeman-Mills · 28 novembre 2022 Il Cyber Monday ha portato alcune grandi offerte su iPad e altri tablet.

Che cos'è Amazon Kids+?

Amazon Kids+ è un'etichetta che Amazon applica a ulteriori contenuti in abbonamento. In precedenza si chiamava Fire for Kids Unlimited, o FreeTime Unlimited negli Stati Uniti. Come abbiamo detto, questo servizio viene fornito gratuitamente per un anno con il tablet Fire Kids Edition, ma è possibile abbonarsi anche separatamente se si preferisce acquistare il tablet standard.

Amazon ha ristrutturato i prezzi nel giugno 2022, in modo da avere un prezzo per gli abbonati Prime e uno per i non abbonati Prime. L'opzione per un singolo bambino è stata eliminata e ora tutti gli abbonati possono avere fino a quattro bambini con un abbonamento. Sono disponibili opzioni per abbonamenti mensili o annuali. Amazon offre anche una prova gratuita di un mese, se si vuole provare.

Amazon Kids+ offre un paio di vantaggi rispetto alla normale offerta Amazon Kids fornita con tutti i tablet Fire. Amazon cura i contenuti e li mette a disposizione dei bambini attraverso il tablet Fire, in modo che abbiano accesso a libri, app, video e contenuti web adatti alla loro età.

Questo apre la gamma di contenuti disponibili per i bambini, consentendo loro di effettuare alcune selezioni aggiuntive, come accedere a più libri, senza l'intervento dei genitori. A differenza dei contenuti che potreste assegnare, tutti questi contenuti sono verificati come appropriati da Amazon. Se lo si desidera, è possibile aggiungere altri contenuti, come indicato sopra.

I contenuti di Amazon Kids+ sono suddivisi in diverse fasce d'età, che possono essere nominate nel profilo del bambino, e se avete figli più grandi che vogliono più contenuti, optare per Unlimited è un buon modo per sapere che hanno accesso ai contenuti senza continue richieste di acquistare o concedere l'accesso a più materiale.

Se pensate che Amazon Kids+ valga la pena, dipende da quanti contenuti pensate che i vostri figli abbiano bisogno, da quanto tempo passano ad assillarvi e se pensate che l'abbonamento sia superiore all'importo che spendete per acquistare contenuti freschi per loro.

Vale la pena notare, tuttavia, che i libri scaricati tramite Amazon Kids+ non appaiono poi su un Kindle collegato al profilo del bambino.

Riassumendo

Tra tutti i dispositivi per bambini in circolazione, l'approccio di Amazon è uno dei più completi. Esiste una serie di opzioni ragionevoli per il controllo parentale, dall'impostazione di limiti di tempo alle opzioni per concedere o fornire contenuti adatti all'età.

Ma soprattutto, l'account di vostro figlio rimane sotto l'ombrello di Household e voi avete il pieno controllo, sia che si tratti del suo tablet, del vostro tablet o del vostro browser web.

Scritto da Chris Hall.